خاب أمل السائق البريطاني لويس هاميلتون (40 عاماً) في فضّ الشراكة مع الألماني، مايكل شوماخر، من ناحية عدد التتويجات ببطولة العالم في منافسات "فورمولا 1"، إذ إنّ في رصيد كلّ منهما سبعة ألقاب حتى الآن. وأتاح انتقال سائق مرسيدس سابقاً إلى فريق فيراري الإيطالي تحقيق حلمه، بقيادة السيارة التاريخية، ولكنه لم يمنحه اللقب الذي لطالما سعى إليه، ذلك أنّه للموسم الخامس توالياً يتلقى صدمة قوية، وكانت الخيبة مُضاعفة في منافسات عام 2025.

وعجز هاميلتون عن الصعود على منصّة التتويج في أول موسم له مع فيراري، وخيّب الآمال في سباقات عديدة بارتكاب أخطاء كلفته غالياً، وفي مناسبات أخرى كانت السيارة عاجزة عن تحدي بقية المنافسين ودفع ثمن الاستراتيجيات الخاطئة للفريق، في اختيار نوعية الإطارات، بعدما حلّ سادساً بنهاية الموسم، في وقت حصد فيه زميله شارل لوكلير المركز الخامس في الترتيب النهائي للبطولة، إلا أن فارق النقاط بينهما كان مهماً، كما أنّ البريطاني عجز عن الصعود على منصة التتويج طوال الموسم.

ولهذا السبب كانت صدمته كبيرة، وقد اعترف بأن الموسم كان فاشلاً على جميع المستويات، ولكن بعدما راكم الخبرات في مسيرته فإن آماله في التدارك تبقى قائمة، خلال عام 2026، في رحلة البحث عن اللقب الثامن التاريخي، الذي سيضمن له مكانة في عالم "فورمولا 1"، إذ سيكون أول من يصل إلى هذا العدد من الألقاب في بطولة العالم.

ومن المفترض أن يتمّ خلال منافسات عام 2026 تفعيل التعديلات الجديدة على السيارات وفق ما أقرّه الاتحاد الدولي منذ فترة، إذ تأمل فيراري في أن تُساهم التعديلات في تقليص الفارق عن بقية المنافسين في البطولة، وتكون قادرة على التألق في رحلة استعادة المجد المفقود منذ مواسم، إذ لم تعد فيراري قادرةً على الصمود أمام العودة التاريخية لسيارة مكلارين، التي حصدت لقب الصانعين في 2024 و2025، ولا تزال قادرة على حصد ألقاب إضافية، ورغم صعوبة مهمة هاميلتون في عام 2026، فإننا قد نشاهد موسماً مثيراً جديداً، مثلما كان الأمر في الموسم الماضي، عندما حسم اللقب في آخر جولة.