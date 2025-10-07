هاميلتون يثير الجدل بسخريته من شكوى ألونسو

- شهد سباق جائزة سنغافورة الكبرى لـ "فورمولا 1" توتراً بين لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو، حيث انتقد ألونسو تركيز إدارة السباق على بث تسجيلاته الإذاعية بدلاً من عرض التجاوزات. - واجه هاميلتون مشكلة في المكابح، مما أدى إلى تجاوزه حدود المضمار، وتسبب ذلك في استياء ألونسو الذي طالب بمعاقبته، وهو ما حدث بإضافة خمس ثوانٍ لزمنه النهائي. - رد هاميلتون بطريقة غير مباشرة عبر نشر فيديو ساخر على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أعاد للأذهان التوترات السابقة بينهما في عام 2007.

ترك سباق جائزة سنغافورة الكبرى لـ "فورمولا 1" هذا العام، وراءه الكثير من المشاهد البارزة وبعض الجدل أيضاً، إذ لم تقتصر الإثارة على الحلبة فقط، بل امتدت إلى خارجها بين النجمين البريطاني لويس هاميلتون (40 عاماً) والإسباني فرناندو ألونسو (44 عاماً).

فبعدما وجّه ألونسو انتقادات إلى إدارة "فورمولا 1"، بسبب تركيزها المفرط- حسب قوله- على بث تسجيلاته الإذاعية، بدلاً من عرض التجاوزات في السباق، جاء الرد غير المباشر من هاميلتون بطريقة لافتة، أثارت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب تقرير صحيفة آس الإسبانية، يوم الثلاثاء؛ فخلال المراحل الأخيرة من السباق على حلبة مارينا باي في سنغافورة، واجه سائق "فيراري"، لويس هاميلتون، مشكلة في المكابح، ما جعله يتجاوز حدود المضمار في أكثر من مرة، أثناء محاولته الدفاع عن مركزه أمام فرناندو ألونسو، سائق أستون مارتن.

وأبدى ألونسو استياءه الشديد عبر جهاز الاتصال اللاسلكي قائلاً: "هل من الآمن قيادة سيارة بلا مكابح؟"، فجاءه رد مهندس الفريق قائلاً: "إنهم يراجعون الوضع بشأن تجاوز حدود المسار، لكن ألونسو لم يخفِ غضبه وأكد: "يجب أن يكون في المركز السابع، لا يمكنك القيادة كما لو أنك وحدك في الحلبة". وبعد السباق، قررت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، معاقبة هاميلتون بإضافة خمس ثوانٍ إلى زمنه النهائي، بسبب تجاوزه الحدود المسموح بها للمسار، لينهي السباق في المركز السابع، فيما جاء ألونسو في المركز الثامن مباشرة خلفه.

وبمجرد عبوره خط النهاية، عبّر ألونسو عن غضبه بكلمات التقطتها عدسات البث المباشر، إذ قال مراراً: "يا إلهي، لا أصدق ذلك، لا أصدق ما حدث". لكن الجدل لم يتوقف عند هذا الحد، إذ قرر هاميلتون الرد بطريقة غير مباشرة عبر منشور غامض على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، اعتبره كثيرون سخرية من ألونسو.

ونشر بطل العالم سبع مرات مقطع فيديو من المسلسل البريطاني الكوميدي الشهير "وان فوت إن ذا غرايف"، يظهر فيه الممثل ريتشارد ويلسون بشخصية "فيكتور ميلدرو"، وهو يكرر الجملة الشهيرة: "لا أصدق ذلك"، وهي العبارة نفسها، التي قالها ألونسو خلال السباق الغاضب في سنغافورة، وأرفق هاميلتون الفيديو بتعليق مختصر قال فيه: "18 عاماً من هذا"، في تلميح واضح إلى عام 2007، حين كان زميلاً لألونسو في فريق ماكلارين خلال موسم، شهد توتراً كبيراً بين الطرفين، بعدما كان الفريق يراهن على الشاب البريطاني الصاعد آنذاك، وهو ما أغضب ألونسو، الذي كان قد فاز قبلها ببطولتين متتاليتين للعالم.