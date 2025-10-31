هاميلتون يتمسّك بالأمل مع فيراري: روما لم تُبنَ في يوم واحد

- يواصل لويس هاميلتون تمسكه بمشروع "فيراري" رغم البداية الصعبة، حيث لم يحقق أي منصة تتويج في سباقات الجائزة الكبرى باستثناء فوزه بسباق السرعة في الصين، مع غياب عن المراكز الثلاثة الأولى لـ19 سباقاً متتالياً. - في مقابلة مع مجلة فيراري ماغ، أكد هاميلتون أن النجاح يتطلب وقتاً، مشيراً إلى أن الانتماء لفيراري يمثل ثقافة وتاريخاً وشغفاً، وأنه يعيش مرحلة مختلفة من مسيرته. - مدير الفريق فريد فاسور أكد أن العلاقة بين هاميلتون وفيراري في طور البناء، مشدداً على أهمية توحيد الرؤية لتحقيق النجاح.

يواصل السائق البريطاني لويس هاميلتون (40 عاماً) تمسّكه بمشروع "فيراري"، رغم البداية الصعبة التي رافقت موسمه الأول مع الفريق الإيطالي العريق، إذ لم يحقق حتى الآن أي منصة تتويج في سباقات الجائزة الكبرى، باستثناء فوزه بسباق السرعة في الصين، فيما وصلت سلسلة غيابه عن المراكز الثلاثة الأولى إلى 19 سباقاً متتالياً.

وفي مقابلة مع مجلة فيراري ماغ نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الجمعة، حاول هاميلتون بثّ روح التفاؤل في جماهير الفريق الأحمر قائلاً: "منذ انضمامي كنت أعلم أن توحيد اسمي هاميلتون وفيراري سيكون أمراً عظيماً، لكن النجاح لا يأتي فوراً، فروما لم تبنَ في يوم واحد". وأكد "البطل السباعي" أنّه يعيش مرحلة مختلفة من مسيرته، مضيفاً: "أنا الآن في نقطة مغايرة من حياتي، أشعر بعاطفة خاصة حين أرتدي اللون الأحمر، الانتماء إلى فيراري ليس مجرد سباقات، إنه ثقافة وتاريخ وشغف وطريقة تفكير".

ويأتي حديث هاميلتون بعد خيبة سباق جائزة المكسيك الكبرى، الذي شعر فيه بالظلم إثر عقوبة زمنية أضاعت فرصه لصعود المنصة، وقال حينها غاضباً: "أنا محبط من قرارات الاتحاد الدولي، هناك ازدواجية في المعايير". ومع ذلك، أظهر البريطاني هدوءاً في تصريحاته الأخيرة، إذ أشار إلى أن التحسن قادم تدريجياً، مضيفاً: "كم سيستغرق الأمر؟ علينا اكتشاف ذلك، كل ما يمكنني فعله هو التركيز على ما أستطيع التحكم به، مثل الاستعداد للسباقات والعمل الإيجابي مع الفريق".

ومن جانبه، أكد مدير الفريق الفرنسي فريد فاسور (56 عاماً) أن العلاقة بين هاميلتون و"فيراري" ما زالت في طور البناء، قائلاً: "لويس والفريق بحاجة إلى مزيد من الوقت لتوحيد الرؤية في التفاصيل الصغيرة، لأن كل تفصيل يساوي مراكز على الحلبة، هدفنا الآن أن نعمل في الاتجاه نفسه". ويبحث هاميلتون عن تجاوز مرحلة التأقلم مع الفريق الإيطالي رغبة منه في العودة الى منصة التتويج، واستعادة ماضيه المشرق في عالم السرعة.