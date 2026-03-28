هاميلتون يتسلّح بفنون الساموراي قبل سباق جائزة طوكيو للفورمولا 1

- خاض لويس هاميلتون تجربة تدريبية في فنون الساموراي بطوكيو تحت إشراف تيتسورو شيماغوتشي، مرتدياً الزي التقليدي وحاملاً سيف "كاتانا"، استعداداً لسباق جائزة اليابان الكبرى. - عبر هاميلتون عن امتنانه لتجربة الدوجو التي أعادت له ذكريات تعلم الكاراتيه، مشيراً إلى القيم التي اكتسبها مثل الانضباط والاحترام، وأهمية التقاليد اليابانية في حياته. - يتوجه هاميلتون إلى حلبة سوزوكا بثقة بعد نجاحه مع فيراري في الصين، مؤكداً على العمل الجاد رغم الانتقادات، ودافع عن تغييرات لوائح البطولة.

خاض السائق البريطاني لويس هاميلتون (41 عاماً)، تجربة مختلفة بعيداً عن حلبات السرعة، بعدما انتقل إلى صالة تدريب تقليدية في طوكيو حيث خضع لحصة خاصة في فنون الساموراي استعداداً لمواجهة تحدياته المقبلة في بطولة العالم للفورمولا واحد، التي يسعى من خلالها لتحقيق لقبه العالمي الثامن وفضّ شراكته مع الألماني المعتزل مايكل شوماخر الذي حقق التاج العالمي سبع مرات هو الآخر.

وظهر سائق فيراري مرتدياً الزي الياباني التقليدي "هاكاما" وحاملاً سيف "كاتانا"، خلال تدريبات أشرف عليها خبير المبارزة الشهير تيتسورو شيماغوتشي، المعروف بتصميمه مشاهد القتال في فيلم "كيل بيل"، في خطوة لفتت الأنظار واعتُبرت مزيجاً بين التحضير الذهني والبدني قبل سباق جائزة اليابان الكبرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال هاميلتون في سلسلة تصريحات مطوّلة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "عدتُ إلى الدوجو (قاعة تدريبات يابانية). يا له من شعور لا يُصدق أن أتلقى درساً مع تيتسورو شيماغوتشي، فنان الساموراي الأسطوري. لقد صمّم جميع مشاهد المبارزة بالسيف في فيلم كيل بيل، وهذا أمرٌ مذهل. إنه أحد أفلامي المفضلة على الإطلاق. أعادني درسنا إلى الماضي، وذكّرني بأيام طفولتي عندما كنت أمارس الكاراتيه. بدأتُ بتلقي الدروس في البداية لمساعدتي على التعامل مع المتنمرين في المدرسة، ولم يقتصر الأمر على تعليمي كيفية الدفاع عن نفسي، بل غرس فيّ الانضباط والاحترام والتواضع".

وأضاف السائق البريطاني: "كنتُ أتلقى الدروس أسبوعياً لمدة سبع سنوات، وكان كلّ درس يبدأ بالركوع والانحناء أمام معلمنا، وفعلتُ الشيء نفسه بالأمس لبدء درسي مع تيتسورو. إنّه لأمرٌ رائع في الحياة أن نعيش مثل هذه اللحظات التي تُكمل دائرة حياتنا، لم أفهم سبب الانحناء عندما كنت صغيراً، ولكن مع نضجي وتعلمي احترام التقاليد، أصبحت أقدر جمال هذه اللفتة. شكراً لك يا سينسي، وشكراً لكِ يا طوكيو على جمالك وثقافتك وحفاوة استقبالك".

وتأتي هذه التدريبات في وقت يتوجه فيه هاميلتون إلى حلبة سوزوكا بثقة متزايدة، بعد صعوده إلى منصة التتويج للمرة الأولى مع فيراري في سباق الجائزة الكبرى الصيني، في مؤشر على تحسن مستواه بعد بداية صعبة لموسمه الأول مع الفريق الإيطالي، حيث كان السائق البالغ 41 عاماً قد واجه انتقادات حادة في وقت سابق، حتى إنه وصف نفسه بـ"عديم الفائدة" خلال إحدى الفترات، قبل أن يستعيد توازنه تدريجياً في الجولات الأخيرة.

وأوضح هاميلتون بشأن حالته الفنية والذهنية: "أنا شخصياً لا أشعر بالراحة. إنها مجرد تغيير في الموقف، وعدم السماح لكل هذا الهراء الذي يصدر عن الناس بأن يحجب عني معرفة من أنا وما أستطيع فعله. وآمل أن تكونوا قد رأيتم ذلك في السباقين الأخيرين، خاصة السباق الأخير. لم أفقد ما كنت أملكه، وبغض النظر عما يكتبه الناس، سأستمر في الحضور والتدرب بجد أكثر من أي وقت مضى".

وعلى صعيد المنافسة، علّق هاميلتون أيضاً على الانتقادات التي أطلقها بطل العالم الأسبق، الهولندي ماكس فيرستابن بشأن اللوائح الجديدة، قائلاً: "إذا عدنا إلى سباقات الكارتينغ، فالأمر نفسه ينطبق هنا، الناس يتبادلون المراكز باستمرار، ولا يمكنك حسم السباق لصالحك. لم يصف أحد منافسات الكارتينغ بأنها سباقات متقلبة، إنها أفضل أنواع السباقات"، وذلك في دفاع واضح عن التغييرات التي شهدتها البطولة هذا الموسم، وانتقادات مباشرة إلى فيرستابن.