هال سيتي إلى البريمييرليغ.. أوليفر ماكبيرني بطل بطاقة الـ200 مليون

انتزع نادي هال سيتي بطاقة الصعود الأخيرة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم السبت، بعدما حسم نهائي ملحق الـ"تشامبيونشيب" أمام ميدلزبره بهدفٍ قاتلٍ حمل توقيع أوليفر ماكبيرني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع على ملعب ويمبلي، ليعيد الفريق إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017، ويمنحه مكاسب مالية تُقدّر بنحو 200 مليون جنيه إسترليني، وسط فرحة هستيرية لجماهير "النمور".

وجاء النهائي متوتراً وحذراً من الجانبين، مع أفضلية نسبية لميدلزبره في فترات عديدة من اللقاء، إلا أن هال سيتي عرف كيف ينتظر لحظته الأخيرة، وبينما كانت المباراة تتجه إلى وقت إضافي، استغل ماكبيرني خطأ فادحاً من حارس ميدلزبره سول برين، ليخطف هدف الانتصار ويمنح فريقه صعوداً تاريخياً بعد سنوات من التخبط، كان أبرزها الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة عام 2020 قبل بدء رحلة العودة التدريجية.

وكان هال سيتي قد بلغ النهائي بعدما تجاوز ميلوول في نصف النهائي، عقب تعادل سلبي ذهاباً ثم فوز خارج أرضه بهدفين دون رد، مستفيداً من إنهائه الموسم المنتظم في المركز السادس، قبل أن يواصل مغامرته الناجحة في "ويمبلي"، أما ميدلزبره، فوجد نفسه في النهائي بصورة مفاجئة بعدما جرى استبعاد ساوثهامبتون بسبب فضيحة التجسس على تدريبات منافسه، رغم خسارته سابقاً أمامه في نصف النهائي.

وامتدت معاناة ميدلزبره في ملعب ويمبلي مع هذه الخسارة، إذ فشل الفريق في تحقيق أي انتصار هناك للمباراة السادسة توالياً، بينما تحوّل ماكبيرني إلى بطل الليلة بعدما سجل هدفه الثامن عشر هذا الموسم، والأغلى في مشوار النادي، وقال المهاجم الاسكتلندي بعد اللقاء: "للمرة الأولى في حياتي، أعتقد أنني عاجز عن الكلام. اسمعوا، لقد كان موسماً طويلاً وشاقاً، وأعتقد أن تلك المباراة لخصت مسيرتنا". وأضاف: "كنّا نعلم أننا لن نستحوذ على الكرة بسهولة. لا أعتقد أننا خضنا مباراة هذا العام استحوذنا فيها على الكرة أكثر من الخصم. كان الجو حاراً جداً، وميدلزبره فريق من الطراز الرفيع، وكنا نعلم أننا سنواجه صعوبة بالغة. شعرنا أن لدينا فرصة واحدة فقط، وقد كُتبت لي لأحصل عليها".

وكان أوليفر ماكبيرني قد بدأ مسيرته في عام 2013 من بوابة برادفورد سيتي، قبل أن يُعار لفريق تشستر، ليرحل في 2015 إلى سوانزي، ومنه خرج بعقد إعارة لنيوبورت كاونتري وبريستول روفرز وبارنسلي، ليتعاقد معه عام 2019 نادي شيفيلد يونايتد، قبل أن يُغادره إلى لاس بالماس الإسباني ومنه إلى هال سيتي بعدها في 2025.