هالغريمسون يعلق على أزمة مواجهة أيرلندا لإسرائيل: الفوز هو الحل

- دعا مدرب منتخب أيرلندا، هيمير هالغريمسون، لاعبيه للتعامل مع مواجهتي إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية بعقلية الانتصار، رغم الجدل السياسي المتصاعد والضغوط لمقاطعة إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة. - يواجه الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم ضغوطًا للانسحاب من المباريات، وسط انقسام سياسي ورياضي، بينما لم يحظَ مقترح تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية بأي دعم رسمي من الاتحاد الأوروبي. - أكد هالغريمسون على أهمية دعم الجماهير للمنتخب، مشددًا على ضرورة عدم تحميل اللاعبين تبعات الملف السياسي، وأهمية اللعب على أرضهم لتحقيق الأداء الأفضل.

دعا مدرب منتخب جمهورية أيرلندا لكرة القدم، الإيسلندي هيمير هالغريمسون، لاعبيه إلى التعامل مع المواجهتين المرتقبتين أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية بعقلية الانتصار، وذلك في ظل الجدل السياسي المتصاعد داخل البلاد بشأن خوض المباراتين، والضغوط المتزايدة على الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم لمقاطعة منتخب الاحتلال الإسرائيلي بسبب حرب الإبادة على قطاع غزة والانتهاكات ضد الفلسطينيين.

وتواجه كرة القدم الأيرلندية حالة انقسام واضحة قبل مواجهتي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، بعدما طالب سياسيون وشخصيات رياضية مؤيدة للفلسطينيين الاتحاد المحلي للعبة بالانسحاب، فيما سبق للاتحاد أن تقدّم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمقترح إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لتعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية، من دون أن يحظى بأي دعم رسمي من الهيئة القارية، في حين شهد البرلمان الأيرلندي، الأربعاء، احتجاجات جديدة مرتبطة بالملف نفسه.

ورغم أن هالغريمسون كان من بين الأصوات التي طالبت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بحظر إسرائيل من المنافسات الدولية، فإنه شدد هذه المرة على ضرورة عدم تحميل اللاعبين تبعات الملف السياسي، وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة قطر الودية في دبلن: "لقد سبق أن أبديت رأيي في هذا الشأن، فلا داعي لتكراره. لكن من وجهة نظر كروية، هذا عائق لا يروق لي، ومن غير العدل أن نضع اللاعبين في هذا الموقف، ونحن أيضاً، لكن من وجهة نظر كروية، لا أريد أن نُصوَّر على أننا الطرف المخطئ. لسنا الطرف المخطئ هنا".

وأضاف المدرب الأيرلندي: "أعتقد أن أفضل حلّ لنا هو الفوز بهذه المواجهة، والفوز في هذه الحرب ضدهم (إسرائيل). سيكون هذا هو الحلّ الأمثل من وجهة نظري. القرارات الأخرى ليست من اختصاصنا، لكن جميع اللاعبين يرغبون في تمثيل بلادهم وتقديم أفضل ما لديهم، بغض النظر عن هوية الخصم".

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب أمام إسرائيل على ملعب محايد في المجر يوم 27 سبتمبر/ أيلول المقبل، بعدما واصل المنتخب الإسرائيلي خوض مبارياته البيتية خارج أراضيه، فيما تبقى مواجهة دبلن المقررة في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول موضع اعتراض واسع داخل أيرلندا، وسط مطالبات بنقلها إلى ملعب آخر تفادياً للتوترات المتوقعة في المدرجات.

وكان الاتحاد الأيرلندي قد أكد في فبراير/ شباط الماضي أنه "لا خيار أمامنا" سوى خوض المباراتين، في وقت عبّر فيه هالغريمسون عن قلقه من تأثير أي قرار محتمل بنقل اللقاء خارج دبلن على المنتخب من الناحية الفنية، قائلاً: "من الواضح أن عدم اللعب على أرضنا سيؤثر سلباً علينا من الناحية الفنية. لقد قدمنا أداء رائعاً على أرضنا، ونأمل في أن نواصل هذا الأداء غدا أمام قطر".

وختم المدرب حديثه بالتأكيد على أهمية دعم الجماهير للمنتخب بعيداً عن أي تصعيد داخل الملعب، وأضاف: "ملعب أفيفا (لانسداون رود) يُصبح حصناً منيعاً لنا، ونقله سيقلل من فرصنا، لذا آمل في أن يدعم الجمهور اللاعبين ويشجعنا على اللعب بدلاً من الاحتجاج أو القيام بأي عمل يضر بالمنتخب".