هالاند يُعلق على "هاتريك" ميسي ضد الجزائر: إنه مجنون

- أبدع ليونيل ميسي في افتتاح كأس العالم 2026 بتسجيله أول ثلاثية له في البطولة، معادلاً رقم ميروسلاف كلوز كأفضل هداف في تاريخ المونديال، مما أثار إعجاب زملائه والجماهير. - أشاد المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند بميسي عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفاً إياه بـ"المجنون" بعد فوز الأرجنتين 3-0 على الجزائر، معبراً عن احترامه الكبير لأداء ميسي التاريخي. - قاد هالاند منتخب النرويج للفوز 4-1 على العراق في مباراته الأولى بكأس العالم، مسجلاً هدفين في الشوط الأول، مؤكداً على مهاراته الهجومية المميزة.

وجّه المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند (25 عاماً)، الذي أحرز هدفين في فوز فريقه الكبير على منتخب العراق 4-1، رسالةً إلى قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (38 عاماً)، بعد أدائه المذهل في افتتاح مشوار كتيبة "التانغو" في كأس العالم 2026.

وبدأ ميسي مشاركته السادسة في كأس العالم بأداء تاريخي: فقد سجّل أول ثلاثية له في تاريخ البطولة، وعادل رقم ميروسلاف كلوز، أفضل هداف في تاريخ المونديال، ولم يكتفِ ميسي بالإشادة التي تلقاها من زملائه الأرجنتينيين، بل حصل أيضاً على رسالة خاصة من إرلينغ هالاند، المهاجم النرويجي، حين وصفه بمنشور على منصات التواصل الاجتماعي بـ"المجنون".

وبحسب تقرير صحيفة "تي واي سي" الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، نشر هالاند الصورة بنفسه على حسابه في "سناب شات"، بعد دقائق من فوز الأرجنتين 3-0 في المباراة الافتتاحية ضد الجزائر، وهو يرتدي قميص المنتخب النرويجي، وأرفق العبارة برمز تاج، ما يُظهر بوضوح رأيه في الرقم 10.

كرة عالمية هالاند في حضوره الأول عالمياً... دفاع العراق في اختبار قوي

وفي الساعات التي سبقت المباراة، خاض هالاند مباراته الأولى في كأس العالم ضد العراق في افتتاح مباريات المجموعة التاسعة، ليسجل هدفين، كلاهما في الشوط الأول، ويقود فريقه في النهاية إلى فوز مريح بنتيجة 4-1. إشادة النرويجي بميسي ليست جديدة، فقد سبق له أن أعرب عن إعجابه به، حيث قال في مارس/آذار الماضي 2024: "لقد فاز بتلك الألقاب (مشيراً إلى الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا لعام 2023) وفاز أيضاً بكأس العالم، إنه الأفضل على الإطلاق، في رأيي".