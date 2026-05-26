هالاند يكشف عن نصيحة والده بخصوص مونديال 2026

- إرلينغ هالاند يستعد للمشاركة في كأس العالم 2026، مستلهماً من تجربة والده الذي شارك في مونديال 1994، ويهدف لتقديم أداء مشرف مع منتخب النرويج في البطولة العالمية. - يعبر هالاند عن سعادته بتحقيق حلمه بقيادة النرويج إلى كأس العالم، ويشعر بالفرحة لمشاركة الأطفال في بلاده هذه التجربة، مؤكدًا على أهمية توحيد كرة القدم للناس حول العالم. - تلقى هالاند نصيحة من والده بأن مباريات المونديال تشبه النهائيات، حيث يجب اللعب بكل قوة لتحقيق النجاح في ثلاث مباريات حاسمة.

تحدث نجم منتخب النرويج إرلينغ هالاند (25 سنة)، عن التحضيرات الأخيرة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وعن النصيحة الخاصة التي أسداها له والده قبل خوض أول نسخة مونديالية في مسيرته الكروية.

ونوه هالاند في مقابلة خاصة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، بمسيرة والده الذي شارك مع منتخب النرويج في بطولة كأس العالم 1994، في أميركا، وقال إنه سيعود مجدداً إلى الملاعب الأميركية مع منتخب بلاده للمشاركة في البطولة العالمية كما فعل والده سابقاً، وسيسير على خطى والده من أجل تقديم مستوى مُشرف في أكبر بطولات كرة القدم عالمياً.

وقال هالاند في الحوار الخاص مع "فيفا": "الأمر ليس محرجاً، لكن مضى وقت طويل جداً، وتحاول طوال هذه السنوات ثم لا يحدث شيء، فتعتاد على عدم حدوثه. أنا شخصياً لم أعش أبداً مشاركة النرويج في بطولة كأس العالم، وعليه أعتقد أن الوقت حان الآن. بالنسبة لي شخصياً، هذا إنجاز عظيم. قلت ذلك منذ فترة طويلة، هدفي الكبير هو قيادة النرويج إلى كأس العالم. هذا ما سأواصل العمل من أجله. والآن حدث الأمر أخيراً وأنا سعيد للغاية ومتحمس جداً لما هو قادم. شعرت بالارتياح والفرحة التي عاشها الجميع في البلاد. كان شعوراً رائعاً".

وأضاف مهاجم منتخب النرويج قائلاً: "لم أعش كأس العالم عندما كنت طفلاً صغيراً في هذا البلد. وعليه أنا سعيد جداً من أجل الأطفال في النرويج لكي يعيشوا هذه التجربة، لأنني كنت أتمنى رؤية النرويج تلعب في كأس العالم. في كل مرة كنت أشاهد البطولة، كنت أشجع منتخباً آخر، وبالتالي سيكون الأمر جميلاً. أتذكر أنني تحدثت مع والدتي عن الأمر. كانت في المدرجات وتشعر بالتوتر قبل المباريات. إنها مناسبة ضخمة. ملاعب كبيرة وجماهير إيجابية. إنها تجمع مختلف، وهذا ما يعجبني حقاً في كرة القدم. إنها توحد الناس، ليس فقط داخل الملعب أو داخل البلد، بل في جميع أنحاء العالم أمام شاشات التلفزيون".

ميركاتو هالاند يبدد شائعات الرحيل ويصدم ريال مدريد وبرشلونة

وتخوض النرويج جميع مبارياتها الثلاث بمرحلة المجموعات في كأس العالم داخل الولايات المتحدة، وهو أمر يحمل أهمية إضافية بالنسبة لهالاند، الذي شارك والده مع المنتخب النرويجي في نسخة المونديال التي أقيمت في الملاعب الأميركية عام 1994، ومن بين المباريات التي خاضها آلف إينغ – والد هالاند – الخسارة بهدف نظيف أمام إيطاليا في الدور الأول على ملعب غانتيس، الذي تم هدمه لاحقاً ليُبنى مكانه ملعب نيويورك-نيوجيرسي، إذ يواجه إرلينغ وزملائه منتخب السنغال في الجولة الثانية.

وأشار هالاند إلى أن والده قدم له نصيحة مهمة قبل أول مشاركة في المونديال بقوله "تحدثنا عن ذلك كثيراً. قال إنها تشبه ثلاث مباريات نهائية، تلعب فيها وكأن حياتك على المحك. ولهذا ترى دائماً منتخباً مغموراً يهزم أحد أفضل المنتخبات في كأس العالم، لأن الجميع يلعب من أجل بلاده بطريقة مختلفة تماماً. لديك ثلاث مباريات فقط في الدور الأول، وإذا لم تقدم المستوى المطلوب فإنك ستخرج من البطولة. الأمر بسيط وصعب في الوقت نفسه".