- إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، كشف عن طفولته حيث حاول والده دفعه نحو احتراف الغولف رغم شغفه بكرة القدم، مما جعله يتجه نهائياً للعبة الشعبية ويصبح أحد أبرز المهاجمين في العالم. - هالاند سجل 354 هدفاً في مسيرته، وحقق إنجازات بارزة مع مانشستر سيتي، منها تسجيل 100 هدف في 111 مباراة بالدوري الإنجليزي، والمساهمة في تتويج النادي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة. - يتطلع هالاند لتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم شيرار بـ260 هدفاً، مؤكداً عشقه لتسجيل الأهداف وسعيه الدائم ليكون في المكان المثالي للتسجيل.

كشف نجم منتخب النرويج ونادي مانشستر سيتي الإنكليزي، إيرلينغ هالاند (25 عاماً)، عن جوانب جديدة من طفولته، موضحاً كيف حاول والده دفعه نحو احتراف الغولف رغم حبه لكرة القدم، وذلك في الوقت الذي كان فيه ألف إينغ لاعب كرة قدم سابقاً وشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز مع نوتنغهام فورست وليدز يونايتد ومانشستر سيتي.

وقال هالاند في تصريحات أبرزتها صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الأربعاء، إن والده أجبره على ممارسة الغولف لمدة ثلاث سنوات خلال طفولته، قبل أن يتجه نهائياً لكرة القدم ويصبح أحد أبرز نجوم العالم، مسجلاً 354 هدفاً في مسيرته حتى الآن، مضيفاً في هذا الشأن: "تعرفون، الأمر مضحك فعلاً، لأن أكبر أحلام والدي كان أن أصبح لاعب غولف محترفاً، كان ذلك حلمه الأكبر، فعندما كنت في العاشرة، أجبرني على البدء في الغولف، لعبت الغولف كل أسبوع من سن العاشرة حتى الثالثة عشرة".

وكشف هالاند أن والده كان يضربه إذا ارتدى القفازات في أثناء لعب كرة القدم، ليضيف في حديثه، قائلاً: "أحب الأسلوب القديم، تعرفون، شيئاً ساحراً في الجري والالتحامات، وكل هذه الأشياء، إنه شيء جميل، وأيضاً، لن تروني ألعب بالقفازات أبداً، لأن والدي كان سيضربني لو فعلت، لذلك أنا قليلاً من الطراز القديم، ولهذا السبب أحبه أيضاً". ولحسن حظ النرويجيين وجماهير مانشستر سيتي، لم يتحول هالاند إلى لاعب غولف، بل أصبح أحد أكثر المهاجمين تهديفاً في تاريخ كرة القدم، بفضل موهبته الفذة وولعه الكبير باللعبة الأكثر شعبية في العالم. وتألق النجم النرويجي منذ انتقاله إلى الفريق السماوي قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني في 2022، مسجلاً 100 هدف في 111 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ البريمييرليغ يصل إلى هذا الرقم.

كذلك ساهم هالاند في تتويج نادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، وقاد منتخب بلاده إلى التأهل لنهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك صيف العام القادم، للمرة الرابعة في تاريخ النرويج والأولى منذ نسخة 1998 التي أقيمت في فرنسا آنذاك.

ويتطلع هالاند إلى تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، إذ يضع عينه على تحطيم الرقم التاريخي المسجل باسم شيرار بـ260 هدفاً، بقوله: "كنت أعلم منذ وقت ما، أن الوصول إلى 100 هدف رقم قابل للتحقيق، لكني لم أفكر كثيراً في الرقم. قلتها سابقاً، أعرف رقماً واحداً فقط، وهو الرقم التاريخي، أعشق تسجيل الأهداف، وأكبر مجاملة أشعر بها هي عندما يقولون: هدف سهل آخر، لأن الأهداف السهلة هي الأفضل، أصعب شيء في كرة القدم هو التسجيل، وإذا استطعت أن تفعلها بطريقة سهلة، فهذا أفضل، أن تكون دائماً في المكان المثالي، هذا صعب جداً".