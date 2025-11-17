هالاند يقود النرويج إلى مونديال 2026 وحلم إيطاليا بالمعجزة يتبخر

ميلانو

17 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 00:20 (توقيت القدس)
هالاند على ملعب سان سيرو، في 16 نوفمبر 2025 (ألبرتو بيزولي /Getty)
هالاند على ملعب سان سيرو في ميلانو، 16 نوفمبر 2025 (ألبرتو بيزولي/Getty)
تمكن منتخب النرويج، بقيادة نجمه الأول إرلينغ هالاند (25 عاماً)، من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام خلال الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بعد انتصاره، مساء الأحد، على مضيفه منتخب إيطاليا بنتيجة (4ـ1)، وهي نتيجة ضمنت له الصدارة، كما أنّ فارق الأهداف المسجلة في المجموعة كان سيمنح النرويجيين بطاقة التأهل المباشر، في كل الحالات.

وحُكم على إيطاليا، التي كانت مطالبة بالانتصار (9ـ0)، حتى تقلب الطاولة، بخوض الملحق مجدداً، أملاً في تفادي غياب ثالث توالياً عن نهائيات المونديال، بينما تأهلت النرويج للمرة الثالثة في سجلها، والأولى منذ عام 1998.

واستفاد منتخب النرويج من تميّز هجومه، الذي ضرب بقوة في التصفيات بانتصارات تاريخية، وبفارق مهم في معظم المباريات، بداية باللقاء الافتتاحي أمام إيطاليا، الذي حسمه رفاق هالاند بنتيجة (3ـ0)، في نتيجة قضت على آمال إيطاليا منطقياً، وفرضت إقالة المدرب لوسيانو سباليتي، لتدخل إيطاليا مرحلة جديدة بقيادة جينارو غاتوزو، الذي شهدت مرحلته انتصارات متكررة، ولكن كان من شبه المستحيل عليه تعويض فارق الأهداف الكبير.

وقد ساهم هالاند بأهدافه الكثيرة في تأهل النرويج عن جدارة، مسجلاً 16 هدفاً، ليتمتع هدّاف مانشستر سيتي الإنكليزي بفرصة خوض أول مسابقة كبرى مع منتخب بلاده ضمن كوكبة النجوم، بينما استفاقت إيطاليا على واقعها الصعب، بما أن "الأزوري" تقدم في النتيجة في الشوط الأول، قبل أن تهتز شباكه ثلاث مرات في الفترة الثانية بثنائية من هالاند، ومِن ثمّ تلقت إيطاليا خسارتها الأولى، بقيادة المدرب غاتوزو، وحصدت النرويج العلامة الكاملة في التصفيات.

من مواجهة البرتغال وأرمينيا في تصفيات المونديال، 16 نوفمبر 2025 (إريك فيرهوفن/Getty)
البرتغال تغرق أرمينيا بتسعة أهداف وتحسم التأهل إلى مونديال 2026

وقد شهدت التصفيات الأوروبية مفاجآت مثيرة،  في جولة الأحد، كان أبرزها نجاح منتخب أيرلندا في تحقيق انتصار مثير على المجر بنتيجة (3ـ2)، بهدف قاتل في الوقت البديل، منحهم المركز الثاني خلف البرتغال، ومِن ثمّ خوض الملحق، في واحد من أكبر الإنجازات في التصفيات، بما أن أيرلندا هزمت منذ أيام منتخب البرتغال متصدر المجموعة، ثم هزمت المجر أمام جماهيرها، رغم تقدم أصحاب الأرض مرّتين.

كما حقق منتخب فرنسا انتصاراً سهلاً على مضيفه منتخب أذربيجان بنتيجة (3ـ1)، في غياب النجم كيليان مبابي، وقد ألغت تقنية الفيديو هدفين لمنتخب فرنسا، وعاد المركز الثاني لمنتخب أوكرانيا، الذي سيلعب الملحق، كما أكد منتخب إنكلترا تألقه بتحقيق الانتصار الثامن في التصفيات، على حساب منتخب ألبانيا (2-0) بفضل ثنائية نجمه هاري كين، وحصد العلامة الكاملة.

