هالاند يفقد تأثيره في الدوري الإنكليزي.. 3 أهداف في آخر 12 مواجهة

- يواجه إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تحديات في الدوري الإنجليزي مع تراجع أدائه التهديفي، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في 12 مباراة خلال عام 2026، مما أثر على نتائج الفريق. - رغم استمرار المدرب بيب غوارديولا في الاعتماد عليه، إلا أن هالاند لم يظهر التركيز الكافي وأضاع فرصاً مهمة، كما بدا مرهقاً بسبب تبعات إصابة سابقة، مما أثر على قدرته في الإفلات من المراقبة. - مع دخول الموسم مرحلته الحاسمة، يحتاج مانشستر سيتي إلى استعادة هالاند لمستواه لمنافسة أرسنال، وقد يمنح غوارديولا الفرصة لعمر مرموش إذا استمر تراجع أداء النرويجي.

يواجه مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي النرويجي إيرلينغ هالاند (25 عاماً) مرحلة صعبة في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بعد تراجع أرقامه التهديفية بشكل لافتٍ. وسجل نجم "السيتي" ثلاثة أهداف فقط خلال 12 مباراة خاضها الفريق في الدوري المحلي، وبالتالي لم يكن مؤثراً في النتائج الفريق خلال المباريات التي خاضها خلال عام 2026.

وغابت بصمة النرويجي في لقاء فريقه أمام ويستهام (1ـ1)، وأضاع الفرص التي توفرت له في الشوط الثاني أساساً، فرغم أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا واصل الاعتماد عليه أساسياً في خطة قلب هجوم رغم فشله منذ أيام قليلة أمام ريال مدريد، فإن هالاند لم يكن موفقاً وافتقر إلى التركيز في العديد من المناسبات. كما أنه لم يضغط على مدافعي ويستهام إلا في مناسبات قليلة وكان واضحاً أنه غير قادر على الإفلات من المراقبة التي فرضت عليه طوال اللقاء.

ويبدو أن مهاجم بوروسيا دورتموند سابقاً لم يتخلص نهائياً من تبعات الإصابة التي تعرض لها منذ فترة، ذلك أنه ظهر مرهقاً في نهاية المباراة أمام ويستهام. كما أن الصعوبات التي بات يجدها فريقه في صناعة اللعب وتهديد مرمى المنافسين باستمرار ساهمت في عدم توفر الكثير من الكرات أمام قلب الهجوم للوصول إلى مرمى منافسيه. ويُعتبر هالاند من أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإنكليزي، فقد سجل 107 أهداف في 126 مباراة لـ"السيتي".

ورغم أنه سجل 22 هدفاً في 29 مباراة من الدوري الإنكليزي معظمها في بداية الموسم، فإن هالاند مُطالب بالتدارك لمساعدة فريقه على التألق. فمع دخول الموسم مرحلته الحاسمة، فإن مانشستر سيتي في حاجة إلى مهارات لاعبه النرويجي في صراعه مع نادي أرسنال على التتويج. كما أن المدرب بيب غوارديولا قد يختار منح الفرصة إلى المصري عمر مرموش في حال تواصل فشل النجم النرويجي في مباريات الدوري.