هالاند يعادل رقم دروغبا وفيرتز يفتتح عداد الإبداع في البريمييرليغ

- تألق إيرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله هدفين ضد ويستهام، ليرفع رصيده إلى 19 هدفاً هذا الموسم و104 أهداف في الدوري، متجاوزاً أرقام كريستيانو رونالدو وديديه دروغبا. - تعادل تشلسي مع نيوكاسل يونايتد 2-2 بعد تأخره بهدفين، حيث سجل نيك فولتماده هدفين في أول 20 دقيقة، ليصبح رابع لاعب يحقق هذا الإنجاز ضد تشلسي ويدخل تاريخ نيوكاسل. - فاز ليفربول على توتنهام 2-1، وشهدت المباراة طرد شافي سيمونز، بينما سجل فيكتور غيوكيرس هدفاً لأرسنال ضد إيفرتون، وسقط وولفرهامبتون أمام برينتفورد بثنائية.

شهدت مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، التي أُقيمت يوم السبت، الكثير من الأحداث والأرقام المثيرة، وكان عنوانها الأبرز استمرار تألق النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند (25 عاماً)، بقميص مانشستر سيتي، وبداية بروز الألماني فلوريان فيرتز مع ليفربول، إلى جانب حضور السويدي فيكتور غيوكيرس في واجهة الأرقام الفردية.

وحقق نادي مانشستر سيتي سبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات لأول مرة هذا الموسم، وذلك عقب فوزه الكبير على ويستهام يونايتد بثلاثية نظيفة، وسجل هالاند هدفين في اللقاء، ليرفع رصيده إلى 19 هدفاً هذا الموسم في "البريمييرليغ"، و104 أهداف في المسابقة منذ انضمامه إلى صفوف النادي السماوي، من بينها 59 هدفاً في 57 مباراة فقط على ملعب الاتحاد، وبهذا الإنجاز، تجاوز النجم النرويجي رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 103 أهداف، رغم أن هالاند خاض 122 مباراة أقل، كما عادل رقم نجم ساحل العاج، ديديه دروغبا، الذي سجل العدد نفسه من الأهداف في 254 مباراة.

Erling Haaland has now scored the same amount of Premier League goals as Didier Drogba (104).



The Man City man has played 140 fewer games than the Ivorian. 👀 pic.twitter.com/rhMfLY0Tv0 — Squawka (@Squawka) December 20, 2025

ولم تتوقف أرقام هالاند القياسية عند هذا الحد، إذ أصبحت أهدافه الـ 19 هي أكبر عدد يسجله أي لاعب قبل نهاية النصف الأول من الموسم الكروي في "البريمييرليغ"، متساوياً مع آندي كول في 1993-1994، وكيفن فيليبس في 1999-2000، ولويس سواريز في 2013-2014، وفق إحصائيات موقع أوبتا العالمي. وفي السياق ذاته، واصل المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، تفوقه اللافت أمام ويستهام، بعدما واجهه أكثر من أي فريق آخر في "البريمييرليغ" دون أن يتعرض لأي خسارة، محققاً 17 انتصاراً وتعادلين في 19 مباراة.

Pep Guardiola has faced West Ham more times without losing than any other side in the Premier League during his managerial career (19).



WWWWWWWWDWWDWWWWWWW



His 17 wins against the Hammers is also his most against an opponent in the competition. 👏 pic.twitter.com/P3ORwiEAwg — Squawka (@Squawka) December 20, 2025

وفي مواجهة أخرى حافلة بالإثارة، تعادل تشلسي مع مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين لكل منهما، بعدما كان "البلوز" متأخراً في النتيجة بثنائية، وبذلك تجنب الهزيمة خارج أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز رغم تأخره بفارق هدفين أو أكثر في الشوط الأول، وذلك للمرة الرابعة فقط في تاريخه بالمسابقة، وتكرر هذا السيناريو بعد أغسطس/ آب 1992 ضد شيفيلد وينزداي (3-3)، وسبتمبر/ أيلول 2020 أمام وست بروميتش (3-3)، وإبريل/ نيسان 2024 ضد أستون فيلا (2-2).

4 - نيك فولتيماد هو رابع لاعب يسجل هدفين في أول 20 دقيقة من مباراةٍ في الدوري الممتاز ضد تشيلسي، بعد روبي فاولر مع ليفربول (نوفمبر 1994)، بول سكولز مع مانشستر يونايتد (أكتوبر 1995)، سيرخيو أغويرو مع مانشستر سيتي (فبراير 2019). سرعة. pic.twitter.com/qW8gpCS6ju — OptaArabi (@OptaArabi) December 20, 2025

كما خطف الألماني نيك فولتماده الأضواء في المواجهة نفسها، بعدما أصبح رابع لاعب يسجل هدفين في أول 20 دقيقة من مباراة في "البريمييرليغ" ضد تشلسي، بعد روبي فاولر مع ليفربول (نوفمبر/ تشرين الثاني 1994)، وبول سكولز مع مانشستر يونايتد (أكتوبر/ تشرين الأول 1995)، وسيرخيو أغويرو مع مانشستر سيتي (فبراير/ شباط 2019)، وإلى جانب ذلك، دخل فولتماده تاريخ نيوكاسل، ليصبح رابع لاعب فقط في النادي يسجل هدفين في أول 20 دقيقة من مباراة الدوري المحلي على ملعب سانت جيمس بارك، بعد آندي كول (1993)، ودانكان فيرغسون (2000)، وجاكوب ميرفي (2023).

وفي قمة أخرى، فاز ليفربول على مضيفه توتنهام بنتيجة (2-1)، في مباراة شهدت أحداثاً لافتة، أبرزها تلقي الهولندي شافي سيمونز بطاقة حمراء، ليكون ذلك أول طرد للاعب هولندي بسبب خطأ على مواطنه فيرجيل فان دايك في "البريمييرليغ"، منذ إبريل 2001، عندما طُرد لاعب توتنهام، ويليم كورستن، بعد تدخل على لاعب تشلسي، ماريو ميلشيوت، كما عرفت المواجهة أول مساهمة تهديفية للألماني فلوريان فيرتز في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، بعدما قدم تمريرة حاسمة في الهدف الأول، بينما قلص البرازيلي ريشارليسون النتيجة، رافعاً رصيده إلى ثماني مساهمات تهديفية ضد ليفربول.

Richarlison has been involved in eight Premier League goals against Liverpool (5 goals, 3 assists), more than he has against any other opponent. ⚽️#TOTLIV pic.twitter.com/0m2nO4SLa7 — Squawka Live (@Squawka_Live) December 20, 2025



ومن جهته، واصل فيكتور غيوكيرس تألقه التهديفي، بعدما سجل هدفاً جديداً مع نادي أرسنال في شباك إيفرتون، وجاء من علامة الجزاء نفذها بنجاح، وأكد السويدي بذلك أرقامه اللافتة، إذ نجح منذ بداية موسمه الأول مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي في 2023-2024 في تسجيل جميع ركلات الجزاء الـ 19، التي نفذها في منافسات الدوري، وفق إحصائيات موقع سكواكا، ليواصل تقديم نفسه كواحد من أكثر المهاجمين ثباتاً أمام المرمى.

Since the start of his first season with Sporting CP in 2023/24, Viktor Gyökeres has converted all 19 penalties he has taken in league competition.



19 taken, 19 scored. ⚽️ pic.twitter.com/cTaA6IkmVG — Squawka (@Squawka) December 20, 2025

وسقط نادي وولفرهامبتون أمام ضيفه برينتفورد بثنائية نظيفة، ليتجمد رصيده عند نقطتين فقط، مسجلاً أسوأ حصيلة في أول 17 مباراة بتاريخ الدوري الإنكليزي، بالتساوي مع نيوبورت كاونتي (الدرجة الرابعة) موسم 1970-1971، وشيفيلد يونايتد في "البريمييرليغ" موسم 2020-2021. وفي المقابل، كان نادي بيرنلي على بُعد دقائق من معادلة أطول سلسلة هزائم في تاريخه بالمسابقة، قبل أن يخطف أرماندو بروخا هدف التعادل في الدقيقة الـ 90 أمام بورنموث.