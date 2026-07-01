هالاند يرفع راية التحدي ويتوعد البرازيل قبل قمة المونديال

- تألق إرلينغ هالاند بتسجيله هدف الفوز للنرويج ضد ساحل العاج في كأس العالم 2026، مما رفع رصيده إلى خمسة أهداف، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين خلف ميسي ومبابي. - يستعد هالاند لمواجهة البرازيل في دور الـ16، معترفًا بصعوبة المباراة، لكنه يؤكد استعداد الفريق الكامل لمواجهة السيليساو. - عبّر هالاند عن فخره بعودة النرويج لكأس العالم بعد 28 عامًا، مشيرًا إلى التأثير الكبير لهذا الحدث على الشعب النرويجي.

تألق نجم النرويج إرلينغ هالاند (26 عاماً)، بعدما سجل هدف الفوز الثاني 2-1 على حساب ساحل العاج في دور الـ32 من كأس العالم 2026. وبعد هذا الانتصار في دالاس، يتطلع هالاند الآن إلى مواجهة البرازيل، المنافس القادم في دور الـ16.

وقال مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتمتع بمستوى فني مميز قبل مواجهة السيليساو، في تصريحات نقلها موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، اليوم الأربعاء: "لن تكون المباراة سهلة، لا أعرف إن كنا سننجح. لقد استعدينا جيداً وما زلنا على أتم الاستعداد".

وبهدفه قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، رفع هالاند رصيده إلى خمسة أهداف في كأس العالم 2026، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة خلف ليونيل ميسي وكيليان مبابي، اللذين يملك كل منهما ستة أهداف.

كرة عالمية أنطونيو نوسا نيمار النرويج وشريك هالاند في كتابة قصة النجاح

وأضاف هالاند بفخر، متطرقاً إلى الحشود الغفيرة من المشجعين الذين قدموا لتشجيع منتخب بلاده: "إنه شعور مؤثر. إنه شعور بالسعادة الغامرة". وتابع قائلاً: "إنه لأمرٌ لا يُصدق. لقد مرّت 28 عاماً منذ آخر مشاركة للنرويج في كأس العالم. من المذهل أن يكون لهذا الحدث كل هذا المعنى بالنسبة لجميع النرويجيين. أعتقد أن هذا سيُغيّر البلاد إلى الأبد". وسيواجه منتخب الفايكنغ نظيره البرازيلي في دور الـ16 من كأس العالم 2026، يوم الأحد المقبل الساعة 11:00 مساءً (بتوقيت القدس المحتلة) على ملعب نيوجيرسي، الذي سيستضيف أيضاً المباراة النهائية للبطولة بعد ثلاثة أسابيع.