هالاند يدخل معركة الانتخابات في برشلونة ومانشستر سيتي يتحرك

دخل مهاجم منتخب النرويج إرلينغ هالاند (25 عاماً)، في معركة الانتخابات بنادي برشلونة الإسباني، بعدما قدّم المرشح فيكتور فونت وعده لجميع الناخبين بأنه قادر على حسم صفقة مهاجم مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، الأمر الذي دفع إدارة الفريق الإنكليزي إلى التحرك.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أمس الخميس، أن هالاند بات داخل معركة الانتخابات في نادي برشلونة، بعدما زج المرشح فيكتور فونت باسمه خلال حديثه أمام الناخبين في الفريق الكتالوني، بالإضافة إلى قيامه بالتواصل مع ممثلي النجم النرويجي، الذي يحلم "البلاوغرانا" في ضمه إلى صفوف كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي مانشستر سيتي تحركت على الفور، من أجل توفير حماية لنجمه إرلينغ هالاند، بعدما قامت بتوجيه رسالة مباشرة إلى القائمين على الفريق الكتالوني تُذكرهم فيها بأن المهاجم النرويجي لديه عقد يمتد حتى صيف 2034، وعقد جزائي لا يمكن لأي فريق دفعه، بالإضافة إلى رفضها فكرة محاولة التواصل مع ممثلي صاحب الـ25 عاماً، معتبرة أن طريق المفاوضات مغلق، ولن يفتح نهائياً.

وأردفت أن المرشحين لمنصب رئيس نادي برشلونة يقومان بذكر العديد من الأسماء، من أجل حسمها في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكن لا يمكن نسيان أن الفريق الكتالوني يمر بفترة مالية سيئة، ويواجه أزمة حادة، إلا أنه يُمكن أن يتعاقد مع أي لاعب، لكن على الإدارة القائمة الجلوس مع الجهاز الفني، بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك، من أجل وضع النجوم الذين يجب عليهم المغادرة في الصيف المقبل.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنكليزي ترفض بشكل نهائي التخلي عن خدمات النجم النرويجي، الذي تعتبره المشروع الكبير للفريق الإنكليزي خلال السنوات المقبلة، سواء كان تحت قيادة المدرب الإسباني الحالي بيب غوارديولا، أو مدير فني جديد، لأن المُهاجم يُعد ماكينة الأهداف التي يعتمد عليها الجميع في البطولات المحلية والقارية والدولية.