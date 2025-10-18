هالاند يتابع جريه خلف لقب الهداف كالسهم في أمسية مثيرة بإنكلترا

- قاد النجم النرويجي إرلينغ هالاند مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون بثنائية، مما رفع رصيد الفريق إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً، وابتعد في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفاً، مستعيداً توازن الفريق بعد فترة تراجع. - تألق الفرنسي جان فيليب ماتيتا بتسجيله ثلاثية لكريستال بالاس في تعادل مثير مع بورنموث، مما رفع رصيده إلى خمسة أهداف، مؤكداً توهجه في الموسم الحالي. - شهدت الجولة سقوط نيوكاسل أمام برايتون، وفوز بيرنلي على ليدز، بينما تجاوز سندرلاند وولفرهامبتون، مما أشعل سباق القمة والهدافين في الدوري.

تابع النجم النرويجي إرلينغ هالاند (25 عاماً) جريه خلف لقب الهداف كالسهم، في أمسية مثيرة بإنكلترا، بعدما قاد بثنائيته مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز مؤقتاً، فيما أشعل الفرنسي جان فيليب ماتيتا (28 عاماً) السباق بتسجيله ثلاثية لافتة أعادت كريستال بالاس إلى المواجهة بعد التأخر في النتيجة أكثر من مرة، مؤكداً أنه يعيش أفضل فتراته منذ انطلاق الموسم.

وقاد هالاند مانشستر سيتي إلى فوز مهم على إيفرتون بهدفين من دون مقابل، بعدما وقّع على هدفي اللقاء في الدقيقتين الـ58 والـ63، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى الصدارة مؤقتاً، وليبتعد في قمة ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفاً. واستعاد "سيتي"، بفضل نجمه النرويجي، توازنه بعد أسابيع من التراجع، وأظهر انسجاماً واضحاً بين خطوطه الثلاثة وسيطرة ميدانية أعادت له هيبته المعتادة.

وفي المقابل، تألق الفرنسي ماتيتا بشكل لافت حين سجّل ثلاثة أهداف كاملة في تعادل فريقه كريستال بالاس مع بورنموث بثلاثة أهداف لمثلها على ملعب سيلهرست بارك. وجاءت ثلاثيته في الدقائق الـ64 والـ69 والـ97، لتمنح بالاس نقطة ثمينة، وتؤكد أن مهاجمه يعيش فترة توهج استثنائية، رفع بها رصيده إلى خمسة أهداف خلف لاعب بورنموث الغاني أنطوان سيمنيو، صاحب المركز الثاني بستة أهداف.

أما نيوكاسل يونايتد فعانى سقوطاً مفاجئاً خارج أرضه أمام برايتون بنتيجة (1-2)، بعدما ارتكب دفاعه أخطاءً مكلفة أفقدته السيطرة على اللقاء. ورغم محاولاته المتأخرة لتعديل النتيجة، فإن برايتون حافظ على تفوقه حتى النهاية، موجهاً ضربة جديدة لطموحات نيوكاسل في المنافسة على المراكز الأولى.

وفي مباريات أخرى، انتزع بيرنلي فوزاً مهماً على ليدز يونايتد بهدفين من دون رد، حملا توقيع الفرنسي ليزلي أوغوتشوكو في الدقيقة الـ18 ومواطنه لوم تشاونا في الدقيقة الـ68، ليبتعد خطوة عن مناطق الخطر، فيما واصل ليدز نتائجه المتواضعة، بينما تجاوز سندرلاند منافسه وولفرهامبتون بهدفين في مباراة قوية حُسمت عبر تفاصيل بسيطة.

وبهذه النتائج، اشتعل سباق القمة والهدافين معاً، بعدما عزّز هالاند موقعه في الصدارة، وسُلّطت الأضواء على ماتيتا الذي يقترب بثبات من مقاعد المقدمة، في موسم يبدو أنه سيشهد تنافساً محتدماً على كل الجبهات.