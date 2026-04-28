هالاند يبدد شائعات الرحيل ويصدم ريال مدريد وبرشلونة

- إيرلينغ هالاند يؤكد أن مانشستر سيتي سيكون أقوى في الموسم المقبل بعد فترة من التغييرات والتأقلم، مشيراً إلى أن اللاعبين الجدد يحتاجون إلى وقت للتكيف مع الدوري والثقافة الجديدة. - هالاند يضع حداً للتكهنات حول انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة، مؤكداً سعادته في مانشستر سيتي وتطلعه لإضافة ألقاب جديدة مع الفريق. - يستعد هالاند للمشاركة في كأس العالم مع منتخب النرويج، معبراً عن فخره بتمثيل بلاده في هذا الحدث العالمي وتحقيق حلمه.

وجّه النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (25 عاماً)، تحذيراً واضحاً لبقية أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، مؤكداً أن مانشستر سيتي سيكون أقوى في الموسم المقبل بعد فترة من التغييرات والتأقلم داخل الفريق. وكان المدرب بيب غوارديولا قد أدخل عدداً من اللاعبين الجدد خلال الأشهر الـ18 الماضية، في إطار عملية إعادة بناء تدريجية، وهو ما تطلّب وقتاً إضافياً للانسجام داخل المجموعة.

وقال هالاند في تصريحات لشبكة "إي أس بي أن" الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن كثرة التغييرات في الفترة الأخيرة فرضت تحديات طبيعية، مضيفاً أن اللاعبين الجدد يحتاجون إلى وقت للتأقلم مع أجواء الدوري والبلد الجديد. وأوضح: "ليس من السهل القدوم إلى دوري جديد وثقافة مختلفة، الأمر يتطلب وقتاً، لكنني أرى أن الفترة المقبلة ستكون مثيرة للغاية، وأنا متحمس لأن أكون جزءاً منها".

وأكد المهاجم النرويجي استمراره مع النادي السماوي، واضعاً حداً للتكهنات التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، مشدداً على أنه يشعر بسعادة كبيرة في مانشستر، ويتطلع لمواصلة مشواره مع الفريق. وكان هالاند قد وقّع عقداً طويل الأمد مع النادي في يناير/كانون الثاني 2025 يمتد لعشر سنوات. ويأمل نجم السيتي في إضافة لقب الدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد الإنكليزي إلى سجله مع مانشستر سيتي قبل نهاية الموسم الجاري، قبل أن يحوّل تركيزه إلى الاستحقاق الدولي المقبل.

وعقب انتهاء موسمه مع النادي، يستعد هالاند للتحضير للمشاركة الأولى له في كأس العالم مع منتخب النرويج، معبّراً عن فخره بتمثيل بلاده في هذا الحدث العالمي، لاسيما أن والده ألفي هالاند سبق أن شارك في مونديال 1994 الذي أُقيم أيضاً في الولايات المتحدة. وقال هالاند: "حلمت طوال حياتي بتمثيل بلدي على هذا المسرح الكبير، والآن أصبح الحلم حقيقة، وهو شرف لا يوصف".