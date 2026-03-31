هالاند وصلاح ونجوم كرة القدم يساهمون في ثورة لعبة الشطرنج

برز إلى الواجهة نجوم في كرة القدم العالمية أمسوا مدمنين على ممارسة لعبة الشطرنج، وأبرزهم النرويجي إرلينغ هالاند (25 سنة)، والنجم المصري محمد صلاح (33 سنة)، ما دفع الى رفع شعبية اللعبة بين الشباب.

بدايةً من إرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي أمسى شغوفاً بلعبة الشطرنج وصولاً إلى أنه استثمر مؤخراً في جولة جديدة مبتكرة في اللعبة، إذ يهدفُ إلى الاستفادة من الاهتمام المتزايد الذي يمنحه اللاعبون المشاهير، وهو اللاعب المُمارس لهذه اللعبة منذ سنوات ويُعد واحداً من أبرز نجوم كرة القدم الذين يتابعون هذه اللعبة باستمرار. وقال هالاند في تصريحات سابقة "الشطرنج لعبة مذهلة. إنها تشحذ الذهن، وهناك تشابهات واضحة مع كرة القدم. عليك التفكير بسرعة، والاعتماد على حدسك، والتفكير في عدة خطوات مسبقاً. الاستراتيجية والتخطيط هما كل شيء".

وإلى جانب هالاند، يُعدّ مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي، المصري محمد صلاح، والدوليون الإنكليز هاري كاين وترينت ألكسندر-أرنولد وأنتوني غوردون من اللاعبين المغرومين بلعبة الشطرنج، فقائد منتخب مصر الذي أعلن مغادرته نادي الريدز في نهاية موسم 2025-2026، مهووس بممارسة شطرنج "بليتز" السريع على الإنترنت دون التعريف عن نفسه، وحتى أن النجم المصري قال في تصريحات خاصة نشرها موقع ليفربول في فترة سابقة: "أنا مُدمن على الشطرنج. كل يوم، حرفياً كل يوم".

في المقابل، يُعدّ لاعبا وسط أرسنال النروجي مارتن أوديغارد وإيبيريتشي إيزي من الشغوفين باللعبة، وفاز الأخير بلقب بطولة للهواة عام 2025، كما أن النرويجي ماغنوس كارلسن، حامل لقب بطولة العالم خمس مرات، من كبار عشّاق كرة القدم، ولعب شغفه المزدوج دوراً في هذا التقاطع المفاجئ بين اللعبتين. ويُعرف عن ألكسندر-أرنولد أنه يلعب الشطرنج كثيرا مع إخوته، وخاض ذات مرة مواجهة مع كارلسن، الذي تفوق عليه في 17 نقلة فقط خلال خمس دقائق.

أما الجناح الأميركي لنادي ميلان الإيطالي كريستيان بوليسيك، فيحمل وشماً على ذراعه لقطعة الملكة تكريماً لجده الذي علّمه اللعبة في طفولته. وبدوره، يُعرف الفرنسي الفائز بكأس العالم أنطوان غريزمان ولاعب ريال مدريد الإسباني داني كارفاخال بشغفهما بلعبة الشطرنج.

وعن بروز نجوم كرة قدم عالميين في لعبة الشطرنج، قال رئيس الاتحاد الدولي أركادي دفوركوفيتش في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للعبة، الثلاثاء: "إن رؤية رياضي عالمي المستوى مثل إرلينغ هالاند ينضم إلى جولة بطولة العالم للشطرنج يشكل إشارة قوية إلى الاهتمام العالمي والأهمية الثقافية التي تتمتع بها لعبة الشطرنج اليوم".