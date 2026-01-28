هالاند وشغف الأكل… قصة رافقته في مسيرة النجومية

- إرلينغ هالاند يرفع مبيعات مقهى نرويجي: زيارة مفاجئة من نجم مانشستر سيتي، إرلينغ هالاند، لمقهى "كافي ياربيون" في النرويج، حيث تناول وجبتين من كرات اللحم، أدت إلى زيادة المبيعات إلى 30 كيلوغراماً يومياً، مما جعل كرات اللحم علامة تجارية خاصة. - شغف هالاند بالطعام: يُعرف هالاند بشغفه بالطعام، حيث أطلق قناة طهي على يوتيوب، ويعتمد على نظام غذائي خاص يشمل اللازانيا المحشوة بقلب الأبقار والحليب مع الكرنب. - تأثير النظام الغذائي على بنيته: كان هالاند نحيلاً في طفولته، لكنه طور بنيته الجسدية بتناول وجبات مستوحاة من نظام كريستيانو رونالدو الغذائي، مما ساهم في تحسين أدائه الرياضي.

سبَّب النجم النرويجي إرلينغ هالاند (25 عاماً)، حالة من الإقبال اللافت على مقهى صغير في بلاده، بعدما تناول وجبة كرات لحم، ما أدى إلى ارتفاع المبيعات إلى نحو 30 كيلوغراماً يومياً. وكان مهاجم مانشستر سيتي قد دخل المقهى العائلي بشكل مفاجئ، يوم الأحد الماضي، حيث طلب وجبتين كاملتين من أطباق كرات اللحم الكبيرة، وأنهى الطبقين بالكامل، في مشهد أثار دهشة العاملين، بحسب تقرير صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الثلاثاء.

وقالت ييتي بيورلاند، مالكة مقهى "كافي ياربيون"، في تصريحات للمصدر نفسه: "وجباتنا كبيرة جداً، لكنه أنهى الطبقين بسهولة. إنه رجل ضخم ويحتاج إلى الكثير من الطعام". وبعد نشر خبر الزيارة على وسائل التواصل الاجتماعي، توافد الزبائن إلى المقهى مطالبين بـ "كرات لحم هالاند"، وأضافت المالكة: "المبيعات انفجرت، نقلي الآن نحو 30 كيلوغراماً من كرات اللحم يومياً، وتُباع بسرعة. الآن أصبحت كرات اللحم أشبه بعلامة تجارية خاصة".

هالاند وشغف الطعام

يُعرف هالاند بشغفه في الطعام، إذ أطلق العام الماضي قناة خاصة بالطهي والطعام على يوتيوب. وكشفت الصحيفة ذاتها في تقرير سابق، أن النجم النرويجي كان في طفولته نحيلاً جداً، لكنه عمل بجد لتطوير بنيته الجسدية، وذلك بأكل اللازانيا المطهوة في المنزل والمحشوة بقلب الأبقار، وذلك قبل كل مباراة يلعبها. ولا يكتفي اللاعب السابق لفريق بوروسيا دورتموند الألماني بذلك فقط، بل إنه يشرب يومياً الحليب مع الكرنب، وهو ما يسميه اللاعب بوصفته السحرية، كما أنه يدفع تكاليف طباخ خاص يعد له وجبات مستوحاة من نظام كريستيانو رونالدو الغذائي، الذي يتكون أغلبه من الخضراوات والأسماك.