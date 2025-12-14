هالاند ماكينة أهداف لا تتوقف.. تألق مع مانشستر سيتي وتفوّق على رونالدو

14 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 18:45 (توقيت القدس)
هالاند يحتفل بهدفه الأول أمام كريستال بالاس، 14 ديسمبر 2025، (فينس مينوت/Getty)
هالاند يحتفل بهدفه الأول على كريستال بالاس، 14 ديسمبر 2025 (فينس مينوت/Getty)
- يواصل إرلينغ هالاند تألقه مع مانشستر سيتي، حيث قاد الفريق للفوز على كريستال بالاس 3-0، مسجلاً هدفين ليصل إلى 35 هدفاً في 27 مباراة هذا الموسم، مما يعزز مكانته كأحد أبرز المهاجمين في العالم.

- سجل هالاند 17 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وبلغ إجمالي أهدافه مع مانشستر سيتي 146 هدفاً في 168 مباراة، متفوقاً على كريستيانو رونالدو الذي سجل 145 هدفاً في 346 مباراة مع مانشستر يونايتد.

- يعكس أداء هالاند دوره المحوري في هجوم مانشستر سيتي، حيث يواصل ترسيخ سمعته كـ"ماكينة أهداف" يصعب إيقافها، مما يساهم في ملاحقة الفريق للمتصدر أرسنال بفارق نقطتين فقط.

واصل النرويجي إرلينغ هالاند (25 عاماً)، تقديم مستويات استثنائية هذا الموسم، بعدما قاد فريقه مانشستر سيتي إلى تجاوز عقبة كريستال بالاس 3-0، في الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الأحد، على ملعب "سيلهرست بارك"، لتواصل بذلك كتيبة بيب غوارديولا ملاحقة المتصدر أرسنال، الذي يتقدمها بفارق نقطتين فقط (36 مقابل 34 للسيتي).

ورفع هالاند، الذي سجل هدفين في المواجهة، رصيده إلى 35 هدفاً في 27 مباراة خاضها مع ناديه مانشستر سيتي ومنتخب بلاده، مؤكداً أنه أحد أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية. وسجّل هالاند هدفه الأول أمام كريستال بالاس من أول تسديدة له في المباراة، وأضاف الثاني من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 17 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، علماً بأنه وصل إلى 23 هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه في 22 مباراة لعبها مع فريقه بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي حتى الآن، في تأكيد جديد على فعاليته العالية أمام المرمى.

هالاند خلال لقاء مانشستر سيتي وسندرلاند، 6 ديسمبر 2025 (كيت مكشين/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

هالاند يكشف أسرار طفولته: قاوم حلم والده بالغولف وأصبح هدافاً

وبهذه الأرقام، يعكس هالاند استمراريته اللافتة مع مانشستر سيتي، إذ بلغ إجمالي أهدافه بقميص الفريق 146 هدفاً في 168 مباراة بجميع المسابقات، متفوقاً على ما سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترته مع مانشستر يونايتد، حيث أحرز 145 هدفاً في 346 مباراة، ليؤكد دوره المحوري في منظومة السيتي الهجومية، ويواصل ترسيخ سمعته  "ماكينة أهداف" يصعب إيقافها.

