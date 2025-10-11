هالاند في قيادة نجوم أضاعوا ركلتي جزاء في مباراة واحدة

كرة عالمية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
11 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 21:09 (توقيت القدس)
نجوم فشلوا في التسجيل من ركلتي جزاء (العربي الجديد/Getty)
نجوم فشلوا في التسجيل من ركلتي جزاء (العربي الجديد/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- فشل إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، في تسجيل ركلتي جزاء خلال مباراة النرويج ضد إسرائيل في تصفيات كأس العالم 2026، رغم تسجيله "هاتريك" في المباراة.
- شهدت المباراة إعادة تنفيذ ركلة الجزاء بعد تدخل الحكم، لكن هالاند لم ينجح في التسجيل مرة أخرى، وهو أمر نادر بالنسبة له في الموسم الحالي.
- تكررت حالات مشابهة في الدوريات الأوروبية، حيث فشل نجوم مثل كيليان مبابي وسيرجيو أغويرو في تسجيل ركلتي جزاء في مباراة واحدة.

فشل نجم مانشستر سيتي الإنكليزي إرلينغ هالاند (25 عاماً) في التسجيل من ركلتي جزاء خلال المواجهة التي جمعت منتخب بلاده أمام إسرائيل، اليوم السبت، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، فبعد أن تصدى الحارس للركلة في مناسبة أولى، أسعف الحكم هالاند في مناسبة ثانية، بعد أن قرر إعادة التنفيذ، ليمنح النجم النرويجي فرصة تحسين عداد أهدافه.


ولم يكن هالاند موفقاً في المناسبة الثانية أيضاً، ورغم أنه نجح في التهديف خلال هذه المباراة محرزاً "هاتريك"، فإنه من النادر أن فشل نجم الدوري الإنكليزي في التنفيذ خلال مناسبتين توالياً، خاصة في الموسم الحالي الذي كان خلاله موفقاً في مختلف المباريات، وساعد فريقه في أكثر من مباراة.


ولم يكن هالاند أول نجم يهدر ركلتي جزاء في لقاء واحد، فقد حصلت حالة مشابهة منذ أيام قليلة في الدوري الأوروبي، ذلك أن مهاجم نادي روما الإيطالي الأوكراني أرتيم دوفبيك فشل مرّة أولى في التنفيذ بعد تألق حارس نادي ليل، ولكن تدخل حجرة الفيديو المساعد "فار" جعل الحكم يأمر بإعادة التنفيذ، إلا أن الأوكراني فشل مجدداً بعد تألق الحارس مرة ثانية، والطريف أن الحكم أمر مرة أخرى بإعادة التنفيذ، فغيّر روما اسم المنفذ وتقدم الأرجنتيني ماتياس سولي للتسديد وفشل بدوره.


كما أن مهاجم ريال مدريد حالياً الفرنسي كيليان مبابي فشل في عام 2023 في هز شباك فريق مونبلييه، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الفرنسي مرّتين من ركلتي جزاء، وتواصلت الصعوبات التي واجهت النجم الفرنسي بما أنه أصيب في نهاية المواجهة، ومِن ثمّ كانت مواجهة للنسيان بالنسبة إليه. كما أن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو سبق له أن أضاع ركلتي جزاء في لقاء واحد مع فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي بدوري أبطال أوروبا عام 2016 أمام ستيوا بوخارست الروماني، رغم أنه واحد من أفضل الهدافين على مرّ التاريخ، لكنه فشل مرّتين في مباراة واحدة. 

هالاند ومبابي من أفضل المهاجمين في العالم (العربي الجديد/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

مبابي وهالاند يُعيدان صراع الهدافين إلى الواجهة

 وقد تكررت هذه الحادثة في مناسبات عديدة بالدوري الفرنسي، وسائر الدوريات الأخرى، ولكن من النادر أن حدث هذا الأمر مع نجم من الصف الأول في قيمة هالاند،الذي يعتبر أفضل الهدافين حالياً.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
بيتكوفيتش حقق الهدف الأساسي وهو التأهل للمونديال (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

بيتكوفيتش يحصل على هذه المكافأة المالية بعد التأهل للمونديال

أغلقت الشرطة الطريق أمام المتظاهرين خارج ملعب أوليفال (جواد بارسا/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

أوسلو تنتفض لفلسطين قبل مواجهة النرويج وإسرائيل

ألونسو بعد سباق سنغافورة، 5 أكتوبر 2025 (كيم إيلمان/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

ألونسو بين الاعتزال والاستمرار.. وأستون مارتن مطالب بإيجاد البديل