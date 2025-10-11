هالاند في قيادة نجوم أضاعوا ركلتي جزاء في مباراة واحدة

- فشل إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، في تسجيل ركلتي جزاء خلال مباراة النرويج ضد إسرائيل في تصفيات كأس العالم 2026، رغم تسجيله "هاتريك" في المباراة. - شهدت المباراة إعادة تنفيذ ركلة الجزاء بعد تدخل الحكم، لكن هالاند لم ينجح في التسجيل مرة أخرى، وهو أمر نادر بالنسبة له في الموسم الحالي. - تكررت حالات مشابهة في الدوريات الأوروبية، حيث فشل نجوم مثل كيليان مبابي وسيرجيو أغويرو في تسجيل ركلتي جزاء في مباراة واحدة.

فشل نجم مانشستر سيتي الإنكليزي إرلينغ هالاند (25 عاماً) في التسجيل من ركلتي جزاء خلال المواجهة التي جمعت منتخب بلاده أمام إسرائيل، اليوم السبت، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، فبعد أن تصدى الحارس للركلة في مناسبة أولى، أسعف الحكم هالاند في مناسبة ثانية، بعد أن قرر إعادة التنفيذ، ليمنح النجم النرويجي فرصة تحسين عداد أهدافه.



ولم يكن هالاند موفقاً في المناسبة الثانية أيضاً، ورغم أنه نجح في التهديف خلال هذه المباراة محرزاً "هاتريك"، فإنه من النادر أن فشل نجم الدوري الإنكليزي في التنفيذ خلال مناسبتين توالياً، خاصة في الموسم الحالي الذي كان خلاله موفقاً في مختلف المباريات، وساعد فريقه في أكثر من مباراة.

#هالاند يضيع ركلة جزاء، ويقرر الحكم إعادتها ليضيعها النجم النرويجي مرة أخرى، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ #كأس_العالم 2026 ✋



منتخب النرويج يتقدم بثلاثية دون مقابل، سجل فيها نجم #مانشستر_سيتي هدفًا، ليقترب منتخب بلاده من التأهل للمونديال 🔥#تكتيكات pic.twitter.com/8g5c3xMad7 — تكتيكات - TakTikat (@Taktikat_app) October 11, 2025



ولم يكن هالاند أول نجم يهدر ركلتي جزاء في لقاء واحد، فقد حصلت حالة مشابهة منذ أيام قليلة في الدوري الأوروبي، ذلك أن مهاجم نادي روما الإيطالي الأوكراني أرتيم دوفبيك فشل مرّة أولى في التنفيذ بعد تألق حارس نادي ليل، ولكن تدخل حجرة الفيديو المساعد "فار" جعل الحكم يأمر بإعادة التنفيذ، إلا أن الأوكراني فشل مجدداً بعد تألق الحارس مرة ثانية، والطريف أن الحكم أمر مرة أخرى بإعادة التنفيذ، فغيّر روما اسم المنفذ وتقدم الأرجنتيني ماتياس سولي للتسديد وفشل بدوره.

🤯🧤 ليلة استثنائية للحارس التركي أوزير!



في مشهد نادر، تألّق أوزير في التصدي لركلة جزاء أُعيد تنفيذها ثلاث مرات بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، فارضاً نفسه نجماً للمباراة#الدوري_الاوروبي #EuropaLeague pic.twitter.com/EdFXw6C3RM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 2, 2025



كما أن مهاجم ريال مدريد حالياً الفرنسي كيليان مبابي فشل في عام 2023 في هز شباك فريق مونبلييه، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الفرنسي مرّتين من ركلتي جزاء، وتواصلت الصعوبات التي واجهت النجم الفرنسي بما أنه أصيب في نهاية المواجهة، ومِن ثمّ كانت مواجهة للنسيان بالنسبة إليه. كما أن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو سبق له أن أضاع ركلتي جزاء في لقاء واحد مع فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي بدوري أبطال أوروبا عام 2016 أمام ستيوا بوخارست الروماني، رغم أنه واحد من أفضل الهدافين على مرّ التاريخ، لكنه فشل مرّتين في مباراة واحدة.

وقد تكررت هذه الحادثة في مناسبات عديدة بالدوري الفرنسي، وسائر الدوريات الأخرى، ولكن من النادر أن حدث هذا الأمر مع نجم من الصف الأول في قيمة هالاند،الذي يعتبر أفضل الهدافين حالياً.