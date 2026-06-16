هالاند في حضوره الأول عالمياً... دفاع العراق في اختبار قوي

- إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، يشارك لأول مرة في كأس العالم بعد تأهل النرويج المثير، حيث قاد فريقه لتجاوز إيطاليا في التصفيات، ويطمح لترك بصمة قوية في البطولة. - تحت قيادة بيب غوارديولا، تطور مستوى هالاند ليصبح كابوساً للمنافسين، ويأمل في قيادة النرويج للتألق في البطولة مستفيداً من تجربته مع النادي الإنجليزي. - يواجه دفاع العراق تحدياً كبيراً في مراقبة هالاند في افتتاح المجموعة العاشرة، حيث يسعى النرويجي لتعزيز مكانته بين أفضل المهاجمين.

سيشارك المهاجم، إرلينغ هالاند (25 عاماً)، للمرة الأولى في مسيرته الدولية في بطولة قوية مثل كأس العالم، بعد أن خاب أمله في النسخ السابقة وفشل في الوصول إلى المرحلة الختامية لبطولة أمم أوروبا أو المونديال، وقد كان تأهل النرويج مدوياً في هذه النسخة، بعد أن تجاوز منتخب إيطاليا بالانتصار عليه ذهاباً وإياباً مع عرض قوي لمهاجم مانشستر سيتي، الذي كان نجم التصفيات في منتخب بلاده.

وبالنسبة إلى لاعب مهووس بالأرقام والتهديف، فإنه سيُحاول أن يترك بصمته في حدث قوي مشابه، حيث سيقود آمال النرويج للتألق في البطولة والذهاب بعيداً في المنافسة مستفيداً من تجربته مع النادي الإنكليزي بقيادة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، الذي أسهم في تطور مستوى النرويجي وحوّله إلى كابوس حقيقي للمنافسين في مختلف البطولات، مثلما يفعل باستمرار في مبارياته مع فريقه الإنكليزي.

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وسيكون دفاع منتخب العراق، في اختبار قوي في افتتاح منافسات المجموعة العاشرة، إذ سيفتتح مشاركته في البطولة أمام المنتخب النرويجي المتحفز لدخول قوي في المسابقة، ومن الطبيعي أن يعطي منتخب "أسود الرافدين" أهمية قصوى لنجم مانشستر سيتي من أجل مراقبته والحد من خطورته. ويملك العراق دفاعاً قادراً على احتواء لاعب بقدرات هالاند ولكن الأمر لن يكون سهلاً خاصة وأن النرويجي يريد أن يكون دخوله في البطولة قوياً ليرفع أسهمه أكثر بين نخبة أفضل المهاجمين في العالم. ولم يبرز هالاند في مباراة المغربية الودية إذ غابت بصمته عن المباراة، وهو ما قد يعطي دفاع العراق الحلول من أجل مراقبته والحد من خطورته.