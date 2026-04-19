هالاند سلاح غوارديولا وشرقي يعيد سحر الرقم 10

- قاد إرلينغ هالاند مانشستر سيتي للفوز على أرسنال بنتيجة 2-1، مسجلاً هدفاً حاسماً في الشوط الثاني، ليعزز آمال فريقه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. - رغم تراجع أرقامه التهديفية، تألق هالاند في المباريات الحاسمة، مسجلاً وصانعاً أهدافاً حاسمة ضد ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال، وأظهر براعته في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي. - أبدع ريان شرقي بمهاراته، مسجلاً هدفاً رائعاً ضد أرسنال، وأثبت جدارته بحمل الرقم 10، ليعيد ذكريات غوارديولا مع نجومه السابقين، ويبرز كأحد نجوم الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

قاد المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند (25 عاماً) فريقه مانشستر سيتي إلى الانتصار على أرسنال بنتيجة (2ـ1) الأحد، ليُعيد إلى فريقه الأمل في التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل هالاند هدف المباراة الحاسم في الشوط الثاني مؤكداً أنه ملك المباريات القوية في الموسم الحالي. فخلال 46 مباراة في كل المسابقات، سجل النرويجي 34 هدفاً، منها 23 هدفاً في الدوري في 31 مباراة شارك فيها.

ورغم تراجع أرقامه التهديفية قياساً بالمواسم الماضية، فإن هالاند كان حاضراً بقوة في المباريات الحاسمة، حيث سجل هدفاً وصنع هدفاً في لقاء الإياب أمام ليفربول ليفوز فريقه (2ـ1). كما سجل هدفاً في مرمى "الريدز" ذهاباً. وأحرز ثنائية في مرمى مانشستر يونايتد في جولة الذهاب، ليقود الفريق إلى الانتصار (2ـ0). كما أنه سجل في مرمى أرسنال ذهاباً وإياباً، إضافة إلى تألقه في المباريات القوية في بقية المسابقات الأخرى، مثل التهديف في مرمى ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وكذلك أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنكليزي.

هالاند الهدّاف وشرقي رسام اللوحات

وفي الوقت الذي بات فيه هالاند بمثابة عصا المدرب الإسباني بيب غوارديولا في المباريات القوية هذا الموسم، كان الفرنسي من أصول جزائرية ريان شرقي يرسم أفضل اللوحات في المباراة، إذ كان هدفه الأول مميزاً للغاية، بعد سلسلة من المراوغات أظهرت مهاراته وقدرته على تخطي منافسيه دون صعوبات تذكر. ورغم قوة دفاع أرسنال، فإن شرقي كان يجد الحل باستمرار، ويصنع الفارق في معظم الفترات.

وأثبت شرقي أنه يستحق أن يحمل الرقم 10 في مانشستر سيتي، ليُحيي ذكريات غوارديولا مع أفضل اللاعبين في مسيرته التدريبية الذين حملوا هذا الرقم، بعد أن خيب الإنكليزي جاك غريليش الآمال حين حمل هذا الرقم في الموسم الماضي مع سيتي. وأبرز النجوم في مسيرة غوارديولا الذين حملوا رقم 10، الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة الإسباني، والهولندي آرين روبن مع بايرن ميونخ الألماني، وكذلك الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مع مانشستر سيتي. كما أثبت شرقي أنه يستحق الثقة التي حصل عليها من قبل المدرب ببصمته القوية في المباريات الأخيرة التي ساعدت فريقه في تعويض فارق النقاط عن أرسنال، مقدماً نفسه من بين نجوم الدوري الإنكليزي هذا الموسم.