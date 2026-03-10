هازارد يمدح كومباني مدرب بايرن ميونخ بسبب غوارديولا

- أشاد إدين هازارد بمدرب بايرن ميونخ، فينسنت كومباني، لنتائجه المميزة مع النادي، مشيرًا إلى تأثير بيب غوارديولا الكبير عليه خلال مسيرته. - أكد هازارد على خبرة كومباني الواسعة في كرة القدم، مشيدًا بشخصيته وعقليته الفائزة، مما يجعله مرشحًا ليصبح مدربًا متميزًا في المستقبل. - أعرب هازارد عن أمله في أن يتولى كومباني تدريب المنتخب البلجيكي يومًا ما، لكنه يفضل أن يواصل العمل مع الأندية الكبيرة مثل بايرن ميونخ أو مانشستر سيتي حاليًا.

مدح نجم منتخب بلجيكا السابق، إدين هازارد (35 سنة)، مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني، فينسنت كومباني، بسبب النتائج التي يُقدمها مع النادي البافاري وخصوصاً في الموسم الحالي، ولكنه نوه بالتأثير الكبير للمدرب الإسباني، بيب غوارديولا.

وتحدث النجم البلجيكي إدين هازارد (35 سنة)، في مقابلة مع التلفزيون البلجيكي "RTBF"، عن مدرب النادي البافاري الذي تأثر بعمل بـغوارديولا برأيه: "كان لاعباً من الطراز الرفيع. هل كان سيصبح أحد أفضل المدربين في العالم؟ لا تمكن معرفة ذلك. خلال مسيرته الكروية، أمضى سنوات عديدة مع من يُعتبر على الأرجح أفضل مدرب في التاريخ، بيب غوارديولا".

وتابع هازارد حديثه قائلاً: "لديه خبرة واسعة مع مانشستر سيتي، ولعب في بلجيكا وألمانيا. جمع خبرة كبيرة خلال مسيرته الكروية. إنه مُلِم بكل جوانب كرة القدم، وهذا لا يُفاجئني، كما أنه يتمتع بشخصية مناسبة للتواصل الفعال، ولديه عقلية الفوز، كل المقومات متوفرة لديه ليصبح مدرباً متميزاً. سيكون مدرباً جيداً للشياطين الحمر، هذا أمر مؤكد تماماً، لكنني لا أرغب برؤيته في هذا المنصب الآن. أريد أن أراه يعمل يومياً مع بايرن ميونخ، أو مع نادٍ آخر مثل مانشستر سيتي، على سبيل المثال".

كما أعرب اللاعب السابق البالغ من العمر 35 سنة عن أمله في أن يتولى المدرب البلجيكي، فينسنت كومباني، تدريب المنتخب البلجيكي يوماً ما، لكنه يتمنى أولاً أن يراه يُدرب المزيد من الأندية الكبيرة، خصوصاً أن النادي البافاري يُنافس بقوة في موسم 2025-2026، من أجل حصد الثلاثية التاريخية (لقب الدوري والكأس في ألمانيا ولقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم).