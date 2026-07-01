- قاد هاري كين منتخب إنكلترا للفوز 2-1 على الكونغو الديمقراطية في دور الـ32 من كأس العالم، بعد تأخرهم بهدف مبكر سجله بريان سيبينغا، ليضربوا موعداً مع المكسيك في دور الـ16. - رغم الضغط الهائل من الكونغو، وتألق الحارس ليونيل مباسي، نجح كين في تسجيل هدفين حاسمين في الدقائق الأخيرة، ليضمن تأهل إنكلترا. - أجرى توماس توخيل تغييرات هجومية بإدخال بوكايو ساكا وأنتوني غوردون، مما ساهم في تعزيز الهجوم الإنكليزي وتحقيق الفوز في اللحظات الحاسمة.

ضرب المنتخب الإنكليزي موعداً مع المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم، بعدما قاد نجمه هاري كين منتخب "الأسود الثلاثة" للنجاة من فخ الكونغو الديمقراطية بالفوز 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء في أتلانتا ضمن منافسات الدور 32 من البطولة العالمية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/تموز الحالي.

وقلب الإنكليز تأخرهم بهدف، إلى فوز 2-1، إذ وضعت الكونغو الديمقراطية إنكلترا تحت ضغط هائل، بعدما أنهت الشوط الأول متقدمة بهدف مبكر حمل توقيع بريان سيبينغا في الدقيقة السابعة لكن القائد هاري كين سجل هدفين متتاليين لينقذ الإنكليز من الفخ الكونغولي في النهاية. ودخل المنتخب الكونغولي اللقاء بلا رهبة، مستفيداً من ارتباك دفاعي إنكليزي في بداية المباراة، قبل أن يتراجع بتنظيم واضح ويغلق المساحات أمام هاري كين ورفاقه. ورغم استحواذ إنكلترا ومحاولاتها المتكررة، بقي الحارس ليونيل مباسي العنوان الأبرز، بعدما تصدى لعدة فرص خطيرة، بينها محاولات من جود بيلينغهام وكين وماركوس راشفورد.

وتحرك توماس توخيل في الشوط الثاني بإقحام بوكايو ساكا وأنتوني غوردون، بحثاً عن حلول هجومية جديدة، لكن المنتخب الكونغولي واصل دفاعه الصلب مع خطورة حقيقية في المرتدات عبر سيبينغا وويسا. ومع مرور الدقائق، بدا المنتخب الإنكليزي مطالباً بتقديم رد سريع لتفادي واحدة من أكبر مفاجآت المونديال، فيما تمسك منتخب الكونغو بحلمه في كتابة صفحة تاريخية جديدة أمام أحد أبرز المرشحين.

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وهاجم الإنكليز بلا ضراوة، ليثمر الضغط الإنكليزي أخيراً في الربع الأخير من اللقاء، حين ارتقى هاري كين لعرضية أنتوني غوردون وسجل هدف التعادل برأسه في الدقيقة 75. وبينما كانت المباراة تتجه إلى وقت إضافي، ظهر القائد مجدداً في الدقيقة 86، فتسلّم الكرة على مشارف المنطقة، تخلص من الرقابة، ثم أطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا للمرمى. منهياً أحلام المنتخب الأفريقي، الذي خرج مرفوع الرأس بعد مباراة كبيرة هدد فيها أحد أبرز المرشحين، لكن خبرة كين منحت إنكلترا بطاقة العبور في ليلة عصيبة.