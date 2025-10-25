هاري كين يلاحق أفضل رقم تهديفي.. ميسي و91 هدفاً في عام واحد

25 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 08:48 (توقيت القدس)
هاري كين مع بايرن ميونخ في ملعب أليانز أرينا، 25 أكتوبر 2025 (Getty)
هاري كين مع بايرن ميونخ في ملعب أليانز أرينا، 25 أكتوبر 2025 (Getty)
- يقدم هاري كين موسماً استثنائياً مع بايرن ميونخ، حيث سجل 20 هدفاً في 12 مباراة خلال موسم 2025-2026، مما يعكس أداءً مذهلاً للمهاجم الإنكليزي.
- في عام 2025، سجل كين 46 هدفاً في 49 مباراة، ويلاحق الرقم القياسي التاريخي لليونيل ميسي البالغ 91 هدفاً في عام واحد، مما يجعله قريباً من تحقيق إنجاز تاريخي.
- أمام كين 12 مباراة متبقية في عام 2025، ويحتاج لتسجيل 45 هدفاً لمعادلة رقم ميسي، و46 هدفاً لكسره، مما يضعه أمام تحدٍ كبير لتحقيق هذا الإنجاز.

يُقدم المهاجم الإنكليزي، هاري كين (32 سنة)، موسماً استثنائياً مع نادي بايرن ميونخ الألماني حتى الآن، وهو امتداد لما قدمه في الموسم الماضي، إذ بات يُلاحق بجدية أفضل رقم تهديفي تاريخي والمُسجل باسم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي سبق أن سجل 91 هدفاً في عام واحد. 

وخاض المهاجم الإنكليزي الهداف، هاري كين، مع ناديه بايرن ميونخ الألماني حتى الآن في موسم 2025-2026، 12 مباراة في جميع المسابقات المحلية (البوندسليغا وكأس ألمانيا) والأوروبية (دوري أبطال أوروبا)، وسجل فيها 20 هدفاً، وهي حصيلة تهديفية مرتفعة ورهيبة لمهاجم منتخب إنكلترا الذي يُقدم مستويات استثنائية منذ وصوله إلى النادي البافاري. 

في المقابل، لعب هاري كين في عام 2025، حتى الآن، 49 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية وسجل فيها 46 هدفاً، وأمامه فرصة ذهبية لمحاولة الوصول إلى الرقم التهديفي التاريخي المُسجل باسم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي سجل في عام واحد 91 هدفاً، وما زال هذا الرقم الأفضل لأي لاعب في كرة القدم لناحية عدد الأهداف المُسجلة في عام كروي واحد (مثلاً عام 2024 أو عام 2025) وليس موسم فقط (2024-2025 أو 2025-2026).

كين يحتفل بالفوز على دورتموند في البوندسليغا، 18 أكتوبر 2025 (كيفن فويجت/Getty)
هاري كين يبتكر مهنة المهاجم الكامل.. بايرن يحتفل بولادة قائده

ويتبقى أمام كين بحسب جدول مباريات نادي بايرن ميونخ، 12 مباراة (ثماني مباريات في بطولة الدوري الألماني، مباراة في كأس ألمانيا، ويمكن أن تُضاف مباراة واحدة في حالة التأهل إلى الدور التالي، ثلاث مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا)، ما يعني أن المهاجم الإنكليزي الهداف يملك فرصة لتسجيل المزيد من الأهداف في ما تبقى من مواجهات سيلعبها في عام 2025 بين شهر أكتوبر/تشرين الأول وشهر ديسمبر/كانون الأول المقبل. 

ويحتاج كين إلى تسجيل 45 هدفاً في 12 مباراة متبقية في عام 2025، لمعادلة رقم ميسي التاريخي، وتسجيل 46 هدفاً في جميع المباريات المتبقية من أجل كسر الرقم التهديفي التاريخي للبولغا، الذي سجله في عام 2012، عندما كان لاعباً مع نادي برشلونة الإسباني آنذاك.

