- واصل هاري كين تألقه مع بايرن ميونخ، محققاً رقماً قياسياً كأسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في 104 مباريات، متجاوزاً كريستيانو رونالدو وإرلينغ هالاند. - سجل كين 13 هدفاً وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في سبع مباريات هذا الموسم، محققاً "هاتريك" في الفوز على هوفنهايم، ومواصلاً نجاحه في تسجيل ركلات الجزاء. - رغم إنجازاته، احتل كين المركز الـ13 في حفل الكرة الذهبية، لكنه قاد بايرن للتتويج بالدوري بعد تسجيله 41 هدفاً في الموسم التالي.

واصل النجم الإنكليزي هاري كين (32 عاماً) هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف مع بايرن ميونخ، بعد أن قاد فريقه هذه المرة إلى انتصار كبير على فيردر بريمن برباعية نظيفة، مساء الجمعة، في افتتاح مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الألماني لكرة القدم، ليصبح أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى 100 هدف مع نادٍ واحد، متخطياً الرقمين القياسيين للنجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والنرويجي إرلينغ هالاند.

وسجل كين الهدفين الثاني والثالث في اللقاء ليصل إلى 100 هدف في 104 مباريات خاضها مع فريق بايرن ميونخ، الذي انضم إلى صفوفه في صيف عام 2023 قادماً من نادي توتنهام هوتسبيرز الإنكليزي، في صفقة قُدرت بحوالى 100 مليون يورو، ليصبح أسرع لاعب تسجيلاً لـ 100 هدف مع نادٍ واحد في التاريخ، متجاوزاً رونالدو الذي وصل إلى 100 هدف في 105 مباريات مع ريال مدريد عام 2011، وكذلك هالاند الذي عادل رقم "الدون" مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، وفق إحصائيات موقع سكواكا البريطاني.

ويعيش الهداف الإنكليزي فترة استثنائية في مسيرته مع نادي بايرن ميونخ، فقد سجل 13 هدفاً وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة في سبع مباريات فقط خاضها بقميص الفريق البافاري هذا الموسم لحد الآن، بينها "هاتريك" خلال مشاركته في الفوز الكبير الذي حققه الفريق على هوفنهايم بنتيجة (4-1)، كما أنه سجل اثنين من أصل ثلاثة "هاتريك"، شهدها الدوري الألماني لكرة القدم حتى الآن.

ولا تتوقف إنجازات هاري كين عند هذا الحد، فمنذ وصوله إلى الدوري الألماني، لم يُخطئ أي ركلة جزاء، إذ نجح في تسجيل ركلة أخرى في هذا اللقاء، ليرفع رصيده إلى 18 ركلة متتالية ناجحة، محطماً الرقم القياسي المسجل باسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي باعتباره أكثر من سجل من نقطة الجزاء في تاريخ البوندسليغا، ورغم هذا السجل المذهل، اكتفى كين بالمركز الـ13 في حفل الكرة الذهبية الأخير الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنوياً.

Fewest games needed to score 100 goals for a top five European side in the 21st century:



◉ 104 - Harry Kane (Bayern)

◎ 105 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

◎ 105 - Erling Haaland (Man City)



The record has been broken. 🤯 pic.twitter.com/Bpfvr1hCP0 — Squawka (@Squawka) September 26, 2025

وتُعد رحلة كين مع بايرن ميونخ نجاحاً بارزاً منذ قدومه من توتنهام، بعد أن أصبح الهداف التاريخي للفريق الإنكليزي برصيد 280 هدفاً، ورغم تسجيله 44 هدفاً في موسمه الأول مع العملاق البافاري، إلا أنه خسر لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن، لكنه عوّض ذلك في الموسم التالي بقيادته بايرن إلى التتويج باللقب بعد تسجيل 41 هدفاً، ليكسر بذلك صيامه الطويل عن الألقاب.