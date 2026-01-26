هاري كين يغلق باب العودة إلى إنكلترا... هذا هدفه مع بايرن ميونخ

- قرر هاري كين، نجم بايرن ميونخ، البقاء مع الفريق الألماني وتجديد عقده حتى 2027، رافضاً العودة إلى الدوري الإنجليزي، حيث يسعى لتحقيق الألقاب التي لم يحققها مع توتنهام، ويشعر بالسعادة في ألمانيا. - إدارة توتنهام حاولت إغراء كين بعرض مالي للعودة، لكنه أكد سعادته في بايرن ميونخ، حيث تأقلمت عائلته على الحياة هناك، ويطمح لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا. - كين سجل 119 هدفاً في 126 مباراة مع بايرن، وحقق لقب الدوري الألماني، ويواصل تألقه بتسجيل 34 هدفاً في 30 مباراة هذا الموسم.

قرّر نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، الإنكليزي هاري كين (32 عاماً)، إغلاق باب عودته مرة أخرى إلى "البريمييرليغ"، بعدما تحرك خلال الساعات الماضية مع وكيل أعماله، من أجل وضع اللمسات الأخيرة، على تجديد عقده مع العملاق "البافاري"، لأنه يريد تحقيق جميع أهدافه، التي حرم منها خلال مسيرته الاحترافية.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، الاثنين، أن هاري كين لديه عقد مع بايرن ميونخ حتى عام 2027، لكنه حصل على عرض من إدارة العملاق "البافاري"، من أجل تجديد عقده، وأصبح صاحب 32 عاماً مقتنعاً بضرورة البقاء مع فريقه، لأنه يرغب بحصد المزيد من الألقاب، التي حرم منها خلال مسيرته الاحترافية مع توتنهام الإنكليزي، وأوضحت أن إدارة نادي توتنهام الإنكليزي تواصلت بالفعل خلال الفترة الماضية مع هاري كين، وأبلغته بأنها مستعدة من أجل تقديم عرض مالي مقنع، حتى يعود مرة أخرى إلى الفريق اللندني، لكن صاحب 32 عاماً أبلغها بأنه لا يفكر نهائياً في العودة إلى منافسات "البريمييرليغ"، لأنّه يشعر بالسعادة مع بايرن ميونخ، وعائلته تعودت على الحياة في ألمانيا، ويرغب في مواصلة رحلته الناجحة حتى الآن، وهدفه الأساسي بات المساهمة في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته.

وتابعت أنّ السبب الآخر، الذي يدفع هاري كين إلى البقاء مع ناديه بايرن ميونخ الألماني، هو الأرقام المذهلة التي حققها المهاجم الإنكليزي، الذي استطاع تسجيل 119 هدفاً خلال 126 مواجهة لعبها في جميع البطولات المحلية والقارية، إلّا أنه في الموسم الحالي، قدّم الأداء المذهل والمقنع، نتيجة إحرازه 34 هدفاً في 30 مباراة شارك فيها في كل المسابقات. وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن هاري كين تذوق شعور الصعود إلى منصة التتويج، بعدما ساهم بتحقيق لقب الدوري الألماني في الموسم الماضي، والعملاق "البافاري" في طريقه نحو الاحتفاظ بلقب "البوندسليغا" هذا الموسم، لكن صاحب 32 عاماً يريد بالفعل العمل على حصد لقب دوري أبطال أوروبا، ومسألة عودته مرة أخرى إلى "البريمييرليغ" أصبحت مستحيلة، بعدما اقترب كثيراً من تجديد عقده مع فريقه.

