هاري كين يسعى إلى كتابة تاريخه مع إنكلترا في كأس العالم 2026

- يستعد هاري كين لقيادة منتخب إنكلترا في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الـ12 مع كرواتيا، غانا، وبنما، بعد موسم مذهل مع بايرن ميونخ حيث سجل 61 هدفاً في 51 مباراة. - أكد المدرب توماس توخيل على أهمية كين لتعزيز القوة الهجومية للمنتخب، خاصة بعد الخسارة أمام اليابان، مع فرصة لتحطيم أرقامه القياسية في البطولة التي تضم 48 فريقاً. - انتقال كين إلى بايرن ميونخ في 2023 جذب اهتمام الإعلام، ويطمح لكسر رقم غاري لينيكر في المونديال، داعياً الجماهير لدعم المنتخب لتحقيق اللقب الثاني.

يستعد قائد منتخب إنكلترا هاري كين (32 عاماً)، لكتابة تاريخه مع منتخب "الأسود الثلاثة" في بطولة كأس العالم 2026 التي تجري حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بعدما أوقعت القرعة رفاق صانع الألعاب جود بيلنغهام في المجموعة الـ12، التي تضم كلاً من: كرواتيا، غانا وبنما.

واستطاع هاري كين خطف الأنظار إليه وبقوة خلال موسم 2025-2026، بعدما سجل مع نادي بايرن ميونخ الألماني ما مجموعه 61 هدفاً في 51 مواجهة لعبها في جميع المسابقات المحلية والقارية، بما فيها البوندسليغا، كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، الأمر الذي يجعل قائد منتخب إنكلترا النجم الأبرز في منتخب بلاده، رغم وجود العديد من الأسماء الكبرى في كتيبة المدرب توماس توخيل، وفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأصبح كين الهدّاف التاريخي لمنتخب إنكلترا منذ الثالث والعشرين من شهر مارس/آذار عام 2023 عندما نجح في كسر رقم أسطورة الكرة الإنكليزية السابق واين روني، بعدما استطاع إحراز 54 هدفاً، لكن مهاجم بايرن ميونخ أضاف 24 هدفاً آخر منذ ذلك الحين، لكن هدفه الآن هو قيادة "الأسود الثلاثة" صوب منصة التتويج في بطولة كأس العالم 2026.

وتأتي أهمية هاري كين من تصريحات مدرب منتخب إنكلترا، الألماني توماس توخيل، الذي أكد أمام وسائل الإعلام العالمية على أهمية وجود هدّاف بايرن ميونخ، بعد الخسارة في المواجهة الودية أمام اليابان، بقوله: "نحن في غيابه نفتقر إلى القوة الهجومية، ونريد الاعتماد عليه خلال المنافسات القادمة، لأن هذا الأمر الطبيعي بالنسبة لنا".

وأمام هاري كين فرصة تحطيم رقمه القياسي في ثلاث مواجهات على الأقل، بعدما زاد عدد منتخبات بطولة كأس العالم من 32 إلى 48 فريقاً، وأصبح هناك دور الـ32، الذي يضم أفضل فريقين من كل مجموعة من أصل 12 مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات ستحتل المركز الثالث في مونديال 2026، الذي سيعادل فيه مهاجم بايرن ميونخ الرقم المسجل باسم الأسطورة بيلي رايت، الذي اختير لارتداء شارة قيادة منتخب إنكلترا بين عامي 1950 و1958.

وجذب هاري كين اهتمام وسائل الإعلام البريطانية بعدما قرر الرحيل من توتنهام الإنكليزي إلى بايرن ميونخ في صيف عام 2023، لكنه جعل الجميع يتابع رحلته في تحقيق الأرقام القياسية بسبب قدرته على تسجيل 98 هدفاً خلال 94 مواجهة في البوندسليغا، و33 هدفاً في دوري أبطال أوروبا و10 أهداف في كأس ألمانيا في ثلاثة مواسم فقط.

وتعتبر إدارة نادي بايرن ميونخ أن أفضل صفقة في تاريخها كانت في عام 2023، عندما نجحت بإقناع هاري كين بمشروع العملاق "البافاري"، لكن قائد منتخب إنكلترا يعلم جيداً أهمية منافسات بطولة كأس العالم 2026 بالنسبة إلى جماهير "الأسود الثلاثة"، وبخاصة أنه كان هدّاف مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا، بعدما استطاع إحراز ستة أهداف في شباك منافسيه، لكنه عانى كثيراً في كأس العالم في قطر عام 2022، عندما أحرز هدفين فقط وأهدر ركلة جزاء حاسمة في المباراة التي خسرها أمام فرنسا في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف.

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ويحتاج هاري كين، الذي يمتلك ثمانية أهداف في 11 مباراة لعبها ببطولات كأس العالم، إلى ثلاثة أهداف فقط حتى يكسر الرقم الذي سجله أسطورة الكرة الإنكليزية السابق غاري لينيكر (10 أهداف)، الأمر الذي جعل قائد "الأسود الثلاثة" يطالب جماهير الرياضة في بلاده بضرورة دعم المنتخب خلال منافسات مونديال 2026، بعدما نجح صاحب الـ32 عاماً في استعادة مستواه الكبير عقب انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني، الذي سمح له بتذوق طعم حصد البطولات.

وسيبدأ منتخب إنكلترا بقيادة نجمه هاري كين مشواره خلال بطولة كأس العالم 2026 في المواجهة الافتتاحية ضد كرواتيا، يوم 16 يونيو/حزيران الجاري، ليلعب بعدها بستة أيام أمام غانا، قبل ختام منافسات المجموعة الـ12 ضد بنما، حيث تطمح كتيبة المدرب الألماني توماس توخيل إلى مواصلة رحلتها والوصول إلى النهائي، والمنافسة على اللقب الثاني في تاريخ "الأسود الثلاثة".