هاري كين يسطع مجدداً بهاتريك ويدخل قائمة تاريخية في البوندسليغا

برلين

العربي الجديد

06 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 20:27 (توقيت القدس)
هاري كين يقدم مستويات مميزة مع بايرن، 6 ديسمبر 2025 (Getty)
هاري كين محتفلاً بهدف له خلال المباراة ضد شتوتغارت، 6 ديسمبر 2025 (Getty)
- قاد هاري كين بايرن ميونخ لفوز ساحق 5-0 على شتوتغارت، مسجلاً هاتريك مذهل في نصف ساعة، ليعزز صدارة الفريق في الدوري الألماني برصيد 37 نقطة.
- أجرى المدرب فينسنت كومباني تغييرات واسعة في التشكيلة، ومع ذلك حقق الفريق فوزه الـ12 هذا الموسم، بفضل تألق كين وهدف مبكر من كونراد لايمر.
- كين يتصدر سباق الحذاء الذهبي بـ17 هدفاً، متفوقاً على كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، ويقترب من أساطير البوندسليغا في عدد الهاتريك.

يواصل نادي بايرن ميونخ مسيرته نحو تحقيق لقب الدوري الألماني بنجاح، وهذه المرة بعد أن حققت تشكيلة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني فوزاً كبيراً على شتوتغارت، اليوم السبت، بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ13 من البوندسليغا، وسط تألق لافت للمهاجم الإنكليزي هاري كين (32 عاماً) الذي أبدع بتسجيل "هاتريك"، ليقود الفريق البافاري إلى الانتصار بسهولة.

وحقق بايرن ميونخ فوزه الـ12 هذا الموسم، بالرغم من اعتماد كومباني على مبدأ المداورة بشكل واسع، إذ أجرى ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بالمواجهة الأخيرة أمام يونيون برلين في كأس ألمانيا، وسجل النمساوي كونراد لايمر الهدف الأول للبافاري مبكراً في الدقيقة الـ11 بكعبه بطريقة ساحرة، مستغلاً تمريرة زميله الفرنسي مايكل أوليز، قبل أن يشارك هاري كين بديلاً بداية من الدقيقة الـ60 ويبدأ في التألق بعد مرور دقائق قليلة.

وسجل كين الثلاثية في نصف ساعة فقط، إذ أطلق قذيفة من نحو 25 متراً بسرعة 128 كم/ساعة، لتصبح النتيجة (2-0) في الدقيقة الـ66، ثم أضاف هدفاً من ركلة جزاء إثر لمسة يد على مدافع شتوتغارت، وقبل النهاية بقليل، سجل الهدف الخامس في الدقيقة الـ88، فيما أحرز الألماني الكرواتي جوسيب ستانيشيتش الهدف الرابع في الدقيقة الـ78، ليكتمل المشهد البافاري الذي فرض سيطرته التامة على المباراة.

ونجح هاري كين في تسجيل الهاتريك العاشر مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني منذ انضمامه إلى الفريق البافاري في صيف 2023 قادماً من توتنهام هوتسبير الإنكليزي، ليصل إلى 79 هدفاً خلال 76 مباراة فقط في البوندسليغا، ولا يتفوق عليه في عدد الهاتريك عبر تاريخ المسابقة سوى أساطير مثل الألماني غيرد مولر (32 هاتريك)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (16 هاتريك)، والألماني كلاوس فيشر (12 هاتريك)، والألماني يوب هاينكس (11 هاتريك)، وفق موقع سكواكا المختص بالإحصاءات الرياضية.

ووصل كين إلى 17 هدفاً في البوندسليغا هذا الموسم، لينفرد بصدارة هدافي سباق الحذاء الذهبي، متفوقاً بفارق هدف عن نجم ريال مدريد الإسباني الفرنسي كيليان مبابي (16 هدفاً)، فيما يأتي هداف مانشستر سيتي الإنكليزي النرويجي إيرلينغ هالاند ثالثاً بـ15 هدفاً. ويستمر بايرن ميونخ في تصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 37 نقطة من أصل 39 ممكنة، متقدماً بفارق مريح (11 نقطة) عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ الذي يملك 26 نقطة حالياً.

