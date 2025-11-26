هاري كين يردّ على أنباء اهتمام برشلونة بضمه

- هاري كين، نجم منتخب إنكلترا وبايرن ميونخ، ينفي الشائعات حول انتقاله إلى برشلونة، مؤكدًا تركيزه على تقديم أفضل أداء مع الفريق البافاري وقيادة منتخب "الأسود الثلاثة" نحو كأس العالم. - رغم الشائعات حول خليفة ليفاندوفسكي في برشلونة، يبرز كين كأحد أفضل المهاجمين عالميًا، بفضل قدرته على اللعب في مراكز متعددة وتألقه المستمر مع بايرن ميونخ. - في الموسم الماضي، سجل كين 38 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة، ويواصل تألقه هذا الموسم بتسجيل 24 هدفًا في 18 مباراة، مما يعزز مكانته كلاعب حاسم.

ردّ نجم منتخب إنكلترا ونادي بايرن ميونخ الألماني، هاري كين (32 عاماً)، على الشائعات، التي ربطته بالانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة، إذ أكد أن تركيزه منصب حالياً على تقديم أفضل أداء مع العملاق البافاري، وذلك في الوقت، الذي تبحث فيه الإدارة الكتالونية عن مهاجم جديد، لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خلال الموسم المقبل، رغم تقديرها لأدائه.

ووفقاً للتفاصيل، التي نشرها موقع فيجاخيس الإسباني، أمس الثلاثاء، فإن هاري كين نفى علمه بأي اهتمام من أندية أخرى، بما في ذلك نادي برشلونة، مؤكداً أنه يركز حالياً على تقديم أفضل موسم ممكن مع تشكيلة بايرن ميونخ، والاستعداد لقيادة منتخب "الأسود الثلاثة" نحو أول كأس عالم منذ 1966.

وتأتي تصريحات كين بعد أسابيع من الشائعات التي ربطته بالانضمام إلى النادي الكتالوني، في الوقت الذي قررت فيه إدارته عدم الاستمرار مع ليفاندوفسكي، مما جعل الحديث عن خليفته محور التكهنات.

ويعيش هاري كين أفضل مرحلة في مسيرته الكروية، بعدما أصبح حاسماً بشكل أكبر أمام المرمى، وفهمه للعبة يتيح له اللعب أحياناً في الوسط أو خلف رأس الحربة، مع الإشارة إلى أن لاعب توتنهام هوتسبيرز الإنكليزي السابق يُعتبر على الأرجح أحد أفضل المهاجمين في العالم، مع استثناء النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنكليزي، ويُعد أيضاً من أبرز لاعبي الوسط القادرين على صناعة الفارق، خاصة أن الموسم الكروي الحالي يشهد تألقه المستمر مع كتيبة المدرب البلجيكي، فينسنت كومباني، ما يجعله إضافة قوية لأي فريق يسعى لتعزيز خط الهجوم.

جدير بالذكر أن هاري كين شارك في 46 مباراة خلال الموسم الماضي مع نادي بايرن ميونخ في جميع المسابقات، متجاوزاً 3500 دقيقة لعب، سجل خلالها 38 هدفاً، وقدم 11 تمريرة حاسمة، وفي الموسم الجاري، واصل أرقامه المميزة مع الفريق البافاري، بعد أن سجل بالفعل 24 هدفاً في 18 مباراة حتى الآن، مؤكداً أنه يمر بفترة ذروة تميزه الفردي، والقدرة على قيادة فريقه إلى النجاحات المحلية والقارية.