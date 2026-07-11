هاري كين يردُّ على ترامب بخصوص تجربة الغولف ويصفها بالحلم

- هاري كين، مهاجم منتخب إنكلترا، تحدث عن لقائه غير المتوقع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفاً إياه بالتجربة الفريدة والممتعة، حيث دعاه ترامب للعب الغولف في بالم بيتش قبل 18 شهراً. - أشاد كين بمهارات ترامب في الغولف، معبراً عن أمله في اللعب بالمستوى نفسه عند بلوغه سن الثمانين، مما يعكس إعجابه الكبير بالرئيس الأميركي وتجربتهما المشتركة. - ترامب بدوره أثنى على كين بعد فوز إنكلترا على المكسيك في كأس العالم، واصفاً إياه باللاعب العظيم والغولف الجيد، مما يعزز العلاقة الإيجابية بينهما.

ردَّ مهاجم منتخب إنكلترا، هاري كين (32 سنة)، على حديث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخصوص تجربة رياضة الغولف في وقت سابق، وذلك في رسالة خاصة قبل خوضه المواجهة المُنتظرة مع منتخب بلاده أمام النرويج في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026.

وتحدث هاري كين عن اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقال في تصريحات أمام الصحافيين قبل مواجهة منتخب النرويج: "كان الأمر أشبه بالحلم وغير متوقع أن تلتقيه. كانت تجربة فريدة، وكنت ممتناً للغاية لأنه دعاني إلى اللعب"، والتقى الاثنان سابقاً في مدينة بالم بيتش قبل حوالى 18 شهراً، ولم يستطع مهاجم المنتخب الإنكليزي رفض دعوة الرئيس الأميركي آنذاك.

في المقابل، أشاد كين أيضاً بمهارات الرئيس الأميركي البالغ من العمر 80 عاماً في لعبة "الغولف"، وأضاف ذاكراً: "بصراحة، إنه يلعب بشكل جيد للغاية. وآمل أن أتمكن من اللعب بالمستوى نفسه عندما أصل إلى عمره"، ليُعبّر عن سعادته الكبيرة بخوض هذه التجربة مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية، الذي تحدث عن هذه التجربة أيضاً قبل أيام ومدح مهاجم المنتخب الإنكليزي.

بعيدا عن الملاعب لماذا تحدث ترامب عن هداف منتخب إنكلترا هاري كين؟

وكان ترامب قد كشف بالفعل قبل أيام عن جولة الغولف التي جمعته أخيراً مع هاري كين، وبعد فوز إنكلترا على المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "هاري كين من إنكلترا لاعب عظيم". وبعد ذلك بفترة وجيزة، قال الرئيس الأميركي أمام الصحافيين في البيت الأبيض: "أنا معجب به كثيراً. إنه لاعب غولف جيد، وهو رائع حقاً".