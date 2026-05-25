هاري كين يحصد جائزة الحذاء الذهبي... أفضل هداف في أوروبا

- حصد هاري كين، نجم بايرن ميونخ، جائزة الحذاء الذهبي لموسم 2025-2026، بعد تسجيله 36 هدفاً وجمعه 72 نقطة، متفوقاً على كيليان مبابي وإرلينغ هالاند. - تصدر كين قائمة هدافي الدوريات الأوروبية، محققاً الجائزة للمرة الثانية في ثلاثة مواسم، بعد فوزه بها في موسم 2023-2024. - جاء مبابي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، بينما احتل ديون بيليو المركز الرابع، وفيدات موريكي المركز الخامس، رغم هبوط فريقه مايوركا للدرجة الثانية.

حصد نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، الإنكليزي، هاري كين (32 سنة)، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في جميع الدوريات الأوروبية لموسم 2025-2026، ليستعيد الجائزة التي حققها قبل موسمين، متفوقاً على مهاجم نادي ريال مدريد، الفرنسي كيليان مبابي.

وأثبت هاري كين أنه واحد من أفضل الهدافين في كرة القدم الأوروبية في موسم 2025-2026، الذي اختُتم أمس في جميع البطولات بانتظار نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الذي سيُقام السبت المقبل بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنكليزي، إذ تصدر المهاجم الإنكليزي قائمة أفضل الهدافين في الدوريات الأوروبية والعالمية متقدماً على مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي، النرويجي إرلينغ هالاند، ومهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كيليان مبابي.

وجمع هاري كين 72 نقطة في الصدارة بفضل تسجيله 36 هدفاً مع بايرن ميونخ في البوندسليغا هذا الموسم، بينما جمع هالاند 54 نقطة فقط بفضل تسجيله 27 هدفاً في منافسات البريمييرليغ، في حين احتل مبابي المركز الثالث بجمعه 50 نقطة وتسجيله 25 هدفاً في الليغا، بينما جاء في المركز الرابع مهاجم فريق دينامو زغرب الكرواتي، ديون بيليو، الذي جمع 46,5 نقطة بتسجيله 31 هدفاً (الدوريات الأقل تصنيفاً تحصل على نقاط أقل مقابل كل هدف، وهنا مثلاً الهداف في الدوري الكرواتي يحصل على 1,5 نقطة مقابل كل هدف وليس نقطتين كما الحال في الدوريات الخمس الكبرى).

وأتى مهاجم نادي مايوركا الإسباني، الكوسوفي فيدات موريكي، في المركز الخامس بحصده 46 نقطة وتسجيله 23 هدفاً في الليغا، وهو الذي كان مفاجأة الدوري الإسباني هذا الموسم باحتلاله وصافة الهدافين خلف مبابي، مع العلم أن فريقه مايوركا هبط إلى الدرجة الثانية مع نهاية موسم 2025-2026، ما يعني أن البطولة فقدت واحداً من الهدافين المُميزين.

يُذكر أنها المرة الثانية في ثلاثة مواسم متتالية التي يُتوج فيها هاري كين بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا، إذ حققها في موسم 2023-2024 مع بايرن ميونخ أيضاً، بعدما جمع 72 نقطة وسجل 36 هدفاً في البوندسليغا وهو نفس الرصيد الذي جمعه هذا الموسم، بينما حقق مبابي الجائزة في الموسم الماضي 2024-2025، بجمعه 62 نقطة وتسجيله 31 هدفاً مع ريال مدريد في الليغا (جميع الأرقام في النص وفقاً للقائمة الرسمية للهدافين على موقع ترانسفر ماركت).