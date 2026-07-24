هاري كين يتخذ قراره النهائي بخصوص مغادرة بايرن ميونخ

- حسم هاري كين قراره بالبقاء في بايرن ميونخ بعد انتهاء كأس العالم 2026، وبدأ مفاوضات لتجديد عقده مع النادي الألماني، رغم انتهاء عقده الحالي في 2027. - قدم كين أداءً مذهلاً مع بايرن ميونخ في موسم 2025-2026، حيث سجل 61 هدفاً في 51 مباراة، مما دفع النادي للسعي لتمديد عقده لسنوات إضافية. - رغم اهتمام أندية كبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة، وأندية سعودية، إلا أن كين اختار البقاء في بايرن، حيث حقق نجاحات كبيرة منذ انضمامه في 2023.

حسم الهداف الإنكليزي هاري كين (32 سنة) قراره النهائي بخصوص البقاء أو مغادرة نادي بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعد نحو أسبوع من ختام مشوار منتخب إنكلترا في كأس العالم 2026، بالخروج من الدور نصف النهائي إثر الخسارة أمام منتخب الأرجنتين (2-1)، وحلول المنتخب بعد ذلك ثالثاً في المونديال.

وكانت تقارير صحافية عدة أشارت خلال الأشهر الماضية إلى إمكانية مغادرة هاري كين لنادي بايرن ميونخ الألماني في ميركاتو الصيف الحالي قبل انطلاق الموسم الجديد 2026-2027، إلا أن مهاجم منتخب إنكلترا أراد حسم قراره بعد نهاية بطولة كأس العالم، وهو الأمر الذي حصل فعلاً، إذ أشارت صحيفة بيلد الألمانية، الجمعة، إلى أن كين لن يُغادر النادي البافاري وبدأ مفاوضات جدية مع إدارة النادي الألماني من أجل تجديد العقد.

ورغم أن عقد كين ينتهي مع بايرن ميونخ في نهاية الموسم المقبل 2026-2027، إلا أن النادي البافاري يسعى لمحاولة تمديد فترة استمراره في ملعب أليانز أرينا لسنوات إضافية من الآن، خصوصاً بعد الموسم الرائع الذي قدمه في 2025-2026، ونسبة تهديفه المرتفعة جداً مع بايرن (خاض 51 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية وسجل 61 هدفاً مع صناعة سبعة أهداف).

بعيدا عن الملاعب هاري كين يردُّ على ترامب بخصوص تجربة الغولف ويصفها بالحلم

وانضم كين إلى بايرن ميونخ قادماً من توتنهام في 2023 في صفقة قُدرت بنحو 100 مليون يورو، وحقق الهداف الإنكليزي نجاحاً كبيراً، حيث ساعد النادي البافاري في التتويج بلقبين للدوري الألماني ولقب لكأس ألمانيا، وخاض معه مجموع 146 مباراة حتى الآن مع تسجيل 134 هدفاً، مع التنويه أنه سجل ستة أهداف مع منتخب إنكلترا في بطولة كأس العالم 2026 الأخيرة.

وكانت أندية، مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، أبدت اهتماماً كبيراً بهاري كين لمحاولة التعاقد معه هذا الصيف وتدعيم الصفوف قبل انطلاق الموسم الجديد، كما برز اهتمام من عدة أندية سعودية خلال المونديال، إلا أن دخول كين في المفاوضات مع بايرن وإصرار الأخير على المحافظة على نجمه وحمايته من أطماع الأندية الأوروبية والعالمية، ستكون نهايته تجديد عقد الإنكليزي لسنوات مقبلة.