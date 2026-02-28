- قاد هاري كين بايرن ميونخ للفوز على بوروسيا دورتموند 3-2، مسجلاً هدفين حاسمين، مما عزز فرص الفريق في الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني. - رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 63 نقطة، متقدماً بفارق 11 نقطة عن دورتموند، الذي تلقى أول خسارة له على أرضه هذا الموسم، بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا. - استمر بايرن في سلسلة انتصاراته خارج أرضه إلى 21 مباراة، ولم يخسر سوى مرة واحدة منذ وصول المدرب فينسنت كومباني في 2024.

واصل مهاجم نادي بايرن ميونخ، الإنكليزي هاري كين (32 عاماً)، رحلة الإبداع مع العملاق "البافاري"، بعدما ساهم بحسم مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم بوروسيا دورتموند، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وفتح هاري كين الطريق أمام بايرن ميونخ بشكل رسمي، من أجل الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما استطاع قلب الطاولة على الغريم بوروسيا دورتموند، عقب إحرازه هدف التعادل في الدقيقة 54، قبل أن يعود الإنكليزي إلى تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70، عبر ركلة جزاء، فيما تكفل جوشوا كيميش بهدف الانتصار في الدقيقة 87.

وبفضل هاري كين، تمكن نادي بايرن ميونخ من رفع رصيده إلى 63 نقطة، بفارق 11 نقطة، عن غريمه بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني (52 نقطة)، قبل 10 مراحل من ختام منافسات الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، فيما مني الغريم بخسارته الأولى على أرضه في "البوندسليغا" في الموسم الجاري، عقب خروجه المخيب للآمال من منافسات دوري أبطال أوروبا، على يد أتالانتا الإيطالي.

واستطاع المهاجم الإنكليزي، قيادة بايرن ميونخ نحو الاحتفاظ بسلسلة الانتصارات خارج أرضه، بعدما وصلت إلى 21 مباراة متتالية امتداداً من الموسم الماضي، بالإضافة إلى قدرة هاري كين على إلحاق الخسارة الأولى بغريمه بوروسيا دورتموند على أرضه، الأمر الذي يجعل العملاق "البافاري" قريباً من حسم لقب "البوندسليغا" للمرة الثانية على التوالي.

ولم يخسر بايرن ميونخ سوى مباراة واحدة خارج الديار منذ وصول المدرب البلجيكي فينسنت كومباني في صيف 2024، ولم يتجرع مرارة الهزيمة سوى مرة واحدة في آخر 16 مباراة ضد دورتموند، من ضمنها سلسلة من 8 مباريات من دون هزيمة في ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، وتحديدا منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.