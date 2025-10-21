- يواصل هاري كين تألقه مع بايرن ميونخ، حيث سجل 19 هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 11 مباراة، وأظهر مهاراته الدفاعية والهجومية في "كلاسيكر" ألمانيا ضد بوروسيا دورتموند. - كين أبدع في أدوار متعددة، حيث لعب في مراكز مختلفة بوسط الملعب، وحقق أرقامًا مميزة في الالتحامات والتمريرات، مما يعكس تطوره كلاعب شامل. - أشاد مدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني والمدير الرياضي كريستوف فرويند بأداء كين المتكامل، مؤكدين على تأثيره الكبير في الفريق وقدرته على القيادة والعمل الجماعي.

واصل نجم بايرن ميونخ، الإنكليزي هاري كين (32 عاماً)، تقديم عروضه المميزة مع الفريق البافاري منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد، وآخرها بعدما ساهم في الإطاحة بالغريم التقليدي بوروسيا دورتموند، بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في "كلاسيكر" ألمانيا الأول لموسم 2025-2026، على ملعب أليانز أرينا، ومن خلال هذه المواجهة، نجح كين في ابتكار مهنة المهاجم الكامل، إذ جمع بين الإبداع الهجومي والمجهود الدفاعي في أداء واحد مذهل.

وسلّطت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الاثنين، الضوء على أرقام هاري كين، الذي نجح في تسجيل 19 هدفاً، وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة في 11 مباراة خاضها مع بايرن ميونخ منذ بداية هذا الموسم، كما خطف الأضواء أمام بوروسيا دورتموند بعدما بدأ المواجهة خلف رأس الحربة السنغالي، نيكولاس جاكسون، وأنهاها في الدفاع وهو ينقذ الكرات ويقوم بالاعتراضات، مؤكداً قدرته على اللعب في أدوار متعددة بشكل متقن.

وقال هاري كين في حديثه عن الأداء المميز، الذي قدّمه في "كلاسيكر" ألمانيا: "كان عليّ اللعب في أدوار مختلفة بوسط الملعب، ربما في مركز 6 و8 و10، لكنني استمتعت بذلك، منحني ذلك الفرصة لأُظهر جانباً آخر من لعبي، أنا معتاد على التمركز في الهجوم وتسجيل الأهداف، لكنني أشعر بأنني أستطيع تقديم المزيد مثل الالتحامات، والفوز بالكرات الثانية، وتمرير الكرات البينية خلف الدفاع".

وسجل كين هدفاً في شباك دورتموند ليصل إلى 400 هدف مع الأندية خلال مسيرته، منها 280 هدفاً مع توتنهام هوتسبيرز، و104 أهداف مع بايرن ميونخ، وتسعة أهداف مع ميلوول، وخمسة مع ليتون أورينت، وهدفان مع ليستر سيتي، كما بذل مجهوداً خارقاً في الدفاع، إذ قطع مسافة 11.6 كيلومترا، وكان أكثر لاعبي بايرن فوزاً بالالتحامات (10 من أصل 13)، وأكثر من نجح في الالتحامات الأرضية (اثنتان)، ورابع أكثر من استعاد الكرة (خمس مرات)، كما حطم رقمه القياسي في التمريرات الطويلة الناجحة (11) في مباراة واحدة.

وواصل هاري كين حديثه عن الأداء الخرافي أمام دورتموند قائلاً: "ربما كانت واحدة من أفضل المباريات في مسيرتي، من حيث تأثيري في مجريات اللعب، أشعر بأنني في أفضل حالاتي البدنية على الإطلاق. عقدي؟ لست في عجلة من أمري، المفاوضات ستأتي في الوقت المناسب، لكن الأمور تسير على ما يرام". أما الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ يان كريستيان دريسن فقال: "مشاهدة كين متعة حقيقية، لو أخبرنا أحد بأن هاري سيتحسن موسماً بعد آخر، لكنا دفعنا أكثر".

وفي المقابل، عبّر مدرب الفريق، البلجيكي فينسنت كومباني، عن سعادته بتحول كين قائلاً: "كين هو كين، سيواصل تسجيل الأهداف دائماً، لكنه كان رائعاً أيضاً في الصناعة، وفي الدفاع، وفي الالتحامات، قدم أداءً متكاملا بحق". أما المدير الرياضي للفريق البافاري، كريستوف فرويند، فقال: "كان دائماً لاعباً استثنائياً، وسجل عدداً مذهلا من الأهداف في توتنهام، لكنه تطوّر أكثر في بايرن ميونخ، يكفي رؤية قيادته للفريق وطريقته في العمل الجماعي، رغم أنه هدافنا الأول، أؤكد أنه قبل كل شيء لاعب جماعي، هذا المزيج يجعله مميزاً للغاية".