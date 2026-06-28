هاري كين.. حقائق لا تعرفها عن هدّاف إنكلترا التاريخي في كأس العالم

- حطم هاري كين رقم غاري لينكر ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنكلترا في كأس العالم برصيد 11 هدفاً في 14 مباراة، بعد فوزه على بنما في مونديال 2026. - نشأ كين في مدرسة "تشينغفورد" مع ديفيد بيكهام، وتزوج كاتي غودلاند التي ظهرت في صورة معه كطفلة، ويهتم بكرة القدم الأميركية والغولف، حيث يقترب من الاحتراف فيها. - يدير كين شركة عقارية ضخمة ويحرص على خصوصية عائلته، ملتزماً بنظام غذائي صارم بعيداً عن الكحول، لضمان تطوره البدني.

دخل النجم هاري كين تاريخ منتخب إنكلترا، بعدما ساهم في تحقيق الانتصار على بنما، فجر اليوم الأحد، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة 12 في بطولة كأس العالم 2026، التي تجري وقائعها حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ونجح هاري كين في كسر رقم أسطورة منتخب إنكلترا السابق، غاري لينكر، بعدما أصبح أكثر من سجل الأهداف في تاريخ "الأسود الثلاثة" ببطولة كأس العالم، حيث أصبح في رصيد مهاجم بايرن ميونخ 11 هدفاً خلال 14 مواجهة لعبها في المسابقة الدولية، لكن هناك العديد من الحقائق، التي ربما لا تعرفها جماهير الرياضة، عن حياة صاحب 32 عاماً.

ودرس كين في مدرسة "تشينغفورد"، وهي نفس المدرسة التي تعلّم فيها الأسطورة ديفيد بيكهام، الذي قام بأخذ صورة تذكارية مع الطفل، الذي كان يبلغ عمره 11 عاماً خلال افتتاح أكاديميته عام 2005، لكن المثير في تلك الصورة أن الطفلة التي وقفت معهما أصبحت زوجة قائد منتخب إنكلترا، وهي كاتي غودلاند، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا غارديان".

لكن المثير في حياة هاري كين هي قدرته على اللعب لصالح منتخب أيرلندا، لأنه والده وجدّيه ينحدرون من مقاطعة غالواي الأيرلندية، لكنه اختار اللعب مع منتخب إنكلترا، الذي أصبح في النهاية يحمل شارة قيادته، بالإضافة إلى هوسه الكبير بكرة القدم الأميركية، التي عبّر في أكثر من تصريح عن حُلمه بأن يخوض تجربة اللعب فيها بعد اعتزاله بشكل رسمي.

كما يُعد هاري كين أحد أبرز نجوم كرة القدم الذين يعشقون رياضة الغولف، ويعتبر محترفا فيها، لأن معدل ضرباته يبلغ 4 درجات، وهو رقم يقترب بشدة من أسماء تلعب هذه الرياضة منذ سنوات، ما يجعله مرشحاً للمشاركة في المسابقة الدولية بعد إعلان اعتزاله كرة القدم. ويُعتبر هاري كين من نجوم كرة القدم، الذين يلتزمون بنظام غذائي صارم، ويبتعد عن شرب الكحول على عكس الثقافة السائدة بين لاعبي إنكلترا، لأنه يعتبر أن التطور والقوة البدنية يقضي عليه الابتعاد عن العادات السيئة، خاصة أنه يملك طاهياً شخصياً يعيش معه، من أجل ضبط سعراته الحرارية، وفق ما ذكره في حديث سابق مع صحيفة ذا صن البريطانية.

ويعلم هاري كين أن مسيرته الاحترافية لن تدوم طويلاً، الأمر الذي جعله يفكر باللجوء إلى عالم الاستثمار منذ عدة سنوات، حيث يمتلك شركة عقارية ضخمة تدعى "إدوارد جيمس للاستثمارات"، وهي مستوحاة من اسمه الأوسط، ولديه مجمعات سكنية في العاصمة البريطانية لندن، وتبلغ قيمتها الملايين من الجنيهات الإسترلينية، لأن قائد منتخب إنكلترا يفكر بحياة أطفاله الأربعة، الذين يحرص على إبعادهم عن وسائل الإعلام، لأنه يحترم خصوصية عائلته.