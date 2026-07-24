هاجيمي مورياسو يضع لقب كأس آسيا 2027 نصب عينيه قبل ترك منصبه

يتطلع هاجيمي مورياسو إلى خوض مغامرته الأخيرة مع منتخب بلاده اليابان، بعدما جدد الاتحاد المحلي للعبة ثقته به لقيادة "الساموراي" خلال بطولة كأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية العام المقبل، قبل أن يسلم الراية بعدها لمدرب منتخب تحت 21 عاماً غو أويوا.

ووعد مورياسو البالغ من العمر 57 عاماً بأن يصبّ كلّ تركيزه على حصد اللقب الأهم في قارة آسيا قبل ترك منصبه، وقال في مؤتمر صحافي الجمعة: "سواء كانت المدة أربع سنوات أو سنتين أو ​سنة واحدة أو ستة أشهر، فإن عقليتي تظل كما هي نحو الهدف، وهو أن تفوز اليابان بكأس العالم بحلول عام 2050، أريد الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، مع اتّخاذ ​أفضل الخيارات للفريق اليوم، إنه توازن صعب، لكنني أنوي اختيار اللاعبين وبناء تشكيلة (لكأس ​آسيا) تركز على الفوز بالبطولة، انطلاقاً من قناعة بأن القيام بذلك سيساعد كرة القدم ‌اليابانية ⁠على مواصلة النمو".

وسيكون مورياسو على رأس الجهاز الفني للمرة الثالثة مع اليابان في كأس آسيا خلال الفترة بين شهرَي يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط المقبلَين، بعدما احتلّ الوصافة في نسخة 2019 يوم خسر أمام قطر في اللقاء الختامي، بينما ودّع المنافسات من ربع النهائي في 2023، ولذلك يرغب في أن يهدي "الساموراي" لقباً قبل تنحيه، وهو الذي استلم منصبه في عام 2018، عندما خلف أكيرا نيشينو بعد كأس العالم 2018 في روسيا.

وعلى صعيد كأس العالم، قاد مورياسو منتخب اليابان إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022، قبل أن يخرج من النسخة الأخيرة من البطولة بالخسارة أمام البرازيل 1-2 في دور الـ32، مع العلم أن خليفته غو أويوا يتولى تدريب منتخب تحت 23 عاماً منذ عام 2021، وقاد الفريق إلى إحراز لقب كأس آسيا في هذه الفئة مرتين متتاليتَين في عامَي 2024 و2026، وهو الذي سيواصل الإشراف على المنتخب الأولمبي، مع سعي اليابان إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس عام 2028.