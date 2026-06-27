هاتف يشعل فرحة الرأس الأخضر... شاهد لحظة التأهل المجنونة

- تأهل منتخب الرأس الأخضر لأول مرة في تاريخه إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026، بعد تعادله مع السعودية واحتلاله المركز الثاني في مجموعته خلف إسبانيا. - عاش لاعبو الرأس الأخضر لحظات توتر على أرض الملعب، حيث تابعوا مباراة إسبانيا وأوروغواي عبر الهاتف لتحديد مصيرهم، واحتفلوا بجنون بعد التأهل. - سيواجه منتخب الرأس الأخضر الأرجنتين في الدور الـ32، مما يمنحهم فرصة تاريخية للعب ضد نجوم عالميين مثل ليونيل ميسي.

حقق منتخب الرأس الأخضر تأهلاً تاريخياً إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، بعد أن تعادل مع منتخب السعودية سلبياً من دون أهداف وجمعه ثلاث نقاط في مجموعته واحتلاله المركز الثاني في مجموعته، خلف منتخب إسبانيا المتصدر صاحب السبع نقاط.

وبعد نهاية مواجهة الرأس الأخضر أمام منتخب السعودية، تجمع لاعبو المنتخب الأفريقي في حلقة على أرض الملعب وتابعوا ما تبقى من مواجهة منتخبي إسبانيا وأوروغواي في نفس المجموعة عبر الهاتف، من أجل معرفة مصيرهم من التأهل رسمياً من الوصافة أو احتلالهم المركز الثالث في المجموعة، وبمجرد أن أطلق الحكم صافرة نهاية قمة إسبانيا وأوروغواي، حتى جن جنون لاعبي الرأس الأخضر واحتفلوا بالتأهل التاريخي.

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ويأتي تأهل منتخب الرأس الأخضر من أول مشاركة رسمية في بطولة كأس العالم 2026، في واحدة من أكبر مفاجآت المونديال المُقام حالياً في أميركا وكندا والمكسيك، بعد أن حل وصيفاً في المجموعة برصيد ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات أمام كل من إسبانيا سلبياً من دون أهداف، ثم أوروغواي (2-2)، وبعدها أمام منتخب السعودية سلبياً من دون أهداف.

ولسوء حظ منتخب الرأس الأخضر سيواجه منتخب الأرجنتين بطل العالم في مونديال 2022، في مباراة الدور الـ32 يوم 4 يوليو/تموز الحالي على ملعب هارد روك ستاديوم في مدينة ميامي الأميركية، ولكنه سيحظى بفرصة تاريخية لخوض مباراة في مواجهة أفضل نجوم العالم وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

Cabo Verde players learn World Cup fate by anxiously watching match on phone from the field 🫣https://t.co/4IGtfEgaRK pic.twitter.com/bi96vBUuy2 — Mirror US Sports (@MirrorUSSports) June 27, 2026