هاتف على دكة البدلاء يورط ديباي مع جماهير كورينثيانز البرازيلي

- تعرض ممفيس ديباي لانتقادات بعد استخدامه هاتفه على مقاعد البدلاء خلال مباراة كورينثيانز ضد فلامنغو، مبرراً تصرفه بالتواصل مع الطاقم الطبي في هولندا بشأن إصابته. - وفقاً للوائح الاتحاد البرازيلي، يُحظر استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء المباريات دون ترخيص، مما أثار استياء الجهاز الفني بعد مغادرة ديباي الملعب بسبب إصابة في الفخذ. - انضم ديباي إلى كورينثيانز في 2024 بعد مسيرته مع أتلتيكو مدريد، وحقق نجاحات في موسمه الأول، لكنه شهد تراجعاً في الأداء، ولا يزال جزءاً من المنتخب الهولندي.

يُواجه نجم نادي كورينثيانز البرازيلي، الهولندي ممفيس ديباي (32 عاماً)، انتقادات قوية، بعد أن شوهد وهو يستخدم هاتفه أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة فريقه أمام فلامنغو مساء الأحد، وانتهت متعادلة (1ـ1). وقد لامه اثنان من أعضاء الجهاز الفني للفريق على تصرفه، ما دفع اللاعب إلى تقديم تفسير، بما أن الجماهير كانت غاضبة منه، وانتقدته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

Memphis Depay was on his phone on the bench during the Corinthians vs Flamengo match — until an assistant from the technical staff walked over and told him to put it away.



Unbelievable. 😅🇧🇷 pic.twitter.com/L280lql3Qe — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 23, 2026

ونقل موقع أر.أم.سي الفرنسي، اليوم الاثنين، ما حصل مع المهاجم الهولندي، فقد غادر اللاعب الميدان في الدقيقة 22، بسبب شعوره بألم في فخذه الأيمن، وحلّ مكانه رودريغو غارو، وبعد الاستحمام في غرفة الملابس، تابع المهاجم الهولندي ما تبقى من المباراة من مقاعد البدلاء مع زملائه، إلّا أن انتباهه تشتت قليلاً، إذ جرى ضبط لاعب ليون الفرنسي السابق وهو يستخدم هاتفه خلال الشوط الثاني، وهو ما يُخالف لوائح الدوري. وعبّر اثنان من أعضاء الجهاز الفني عن استيائهما سريعاً، حيث وقفا بالقرب منه وطلبا منه وضع هاتفه الذكي جانباً، ليقوم بفعل ذلك مباشرة.

بعد المباراة، برّر لاعب برشلونة ومانشستر يونايتد السابق تصرفه موضحاً أنه أبلغ الجهاز الفني للمنتخب الهولندي بإصابته، وكتب على منصّة إكس: "للتوضيح، كان استخدامي للهاتف مقتصراً على التواصل مع الطاقم الطبي في هولندا. غادرت غرفة الملابس لأتوجه إلى مقاعد البدلاء دعماً لفريقي، بينما كان بإمكاني البقاء في غرفة الملابس بسبب إصابتي. أشعر بخيبة أمل أيضاً من نتيجة المباراة، وسنواصل العمل من أجل غدٍ أفضل".

ويحظر أحد بنود لوائح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، استخدام اللاعبين لأي معدات أثناء المباريات. وتنص اللوائح على أنه "لا يُسمح للاعبين، بمن فيهم البدلاء واللاعبون الذين جرى استبدالهم واللاعبون المطرودين، باستخدام أي معدات إلكترونية أو أنظمة اتصال، إلّا في حال وجود ترخيص لنظام إلكتروني لمراقبة الأداء". وبعد اختياره من رونالد كومان ضمن قائمة تضم 26 لاعباً، من المقرر أن ينضم ديباي إلى المنتخب الهولندي مساء الاثنين في مركز تدريب زايست استعداداً للمباراتَين الوديتَين: الأولى ضد النرويج يوم الجمعة في أمستردام، والثانية ضد الإكوادور في 31 مارس/آذار في أيندهوفن.

وانتقل ديباي إلى البرازيل وانّضم إلى نادي كورينثيانز في سبتمبر/أيلول 2024 بعد انتهاء مسيرته مع أتلتيكو مدريد الإسباني. إلّا أن هذه الخطوة لم تُبعده عن المنتخب "البرتقالي"، إذ لا يزال ضمن التشكيلة. وبعد موسم 2024-2025 المميز (12 هدفاً و10 تمريرات حاسمة في 51 مباراة) وثلاثة ألقاب (بطولة باوليستا، كأس السوبر البرازيلي، كأس البرازيل)، تراجع أداء ديباي في موسم 2025-2026. إذ سجل هدفاً واحداً فقط في 12 مباراة. وبعد ثماني جولات، كان كورينثيانز يحتل المركز العاشر في الدوري.