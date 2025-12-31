- فيديريكو نييتو، المهاجم الأرجنتيني البارز، بدأ مسيرته مع ألماغرو وتألق في أوروبا مع رينجرز وإستريلا دا أمادورا، لكنه لم يحقق نجاحاً كبيراً هناك. - عاد إلى الأرجنتين مع هوراكان، حيث سجل 12 هدفاً، ثم انتقل إلى كولون وواصل تألقه بتسجيل 14 هدفاً، ليصبح من أبرز المهاجمين في البطولة. - احترف في البرازيل والإكوادور، وبرز كهداف مميز، قبل أن يختتم مسيرته في 2017، ويبتعد عن الأضواء، لكنه يظل مرتبطاً بجيل هوراكان المميز.

يُعد الأرجنتيني فيدييريكو غاستون نييتو (42 عاماً) واحداً من أبرز المهاجمين، الذين تركوا بصمتهم في العقد الأول من الألفية الجديدة، بفضل غزارته التهديفية، وقوّته البدنية وحضوره المميز في الكرات الهوائية. وبدأ نييتو مسيرته الاحترافية مع نادي ألماغرو عام 2002، إذ تألق كمهاجم هداف، ما فتح أمامه أبواب الاحتراف الأوروبي في عام 2005.

وبحسب تقرير موقع قناة تي واي سي الأرجنتينية، الاثنين، بعد بداياته في الملاعب الأرجنتينية، انتقل نييتو إلى نادي رينجرز الاسكتلندي، إلا أنّ تجربته هناك لم تكن موفقة، إذ شارك في خمس مباريات فقط، وسجل هدفاً وحيداً، فيما غاب عن قائمة الفريق في أغلب اللقاءات. ثم انتقل إلى إستريلا دا أمادورا البرتغالي، قبل أن يخوض تجربتين أخريين في إيطاليا مع جنوى وهيلاس فيرونا، من دون أن ينجح في ترك بصمة واضحة أو تسجيل أهداف، لتبقى رحلته الأوروبية محاولة غير مكتملة للنجاح خارج بلاده.

وفي عام 2008، عاد نييتو إلى الأرجنتين لينضمّ إلى هوراكان، تحت قيادة المدرب أنخل كابا، ضمن فريق اشتهر بأسلوبه الهجومي الجميل وحمل لقب "تيكي تيكي"، إلى جانب أسماء لامعة مثل خافيير باستوري وماريو بولاتي وماتياس ديفيديريكو، وخلال تلك المرحلة، سجل نييتو 12 هدفاً في 45 مباراة بقميص هوراكان. وعقب نهاية ذلك الموسم الشهير، الذي تُوّج فيه فيليز سارسفيلد بلقب الدوري، انتقل نييتو إلى كولون، وواصل تألقه وسجل 14 هدفاً، من بينها ثلاثية في شباك هوراكان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، ليُصنّف حينها ضمن أكثر المهاجمين حسماً في البطولة.

وواصل نييتو مسيرته خارج الأرجنتين، فاحترف في صفوف أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، ثم انتقل إلى الدوري الإكوادوري مع ديبورتيفو كيتو، وبرز كأحد هدافي المسابقة المحلية، لينال إشادة واسعة على أدائه. ومنذ عام 2014، لعب في أندية إكوادورية أخرى، مثل برشلونة غواياكيل وجامعة كاثوليكا، قبل أن يعود مجدداً إلى بلاده ليدافع عن ألوان بوكا أونيدوس من كورينتس، قبل أن يُسدل الستار على مسيرته الاحترافية منتصف عام 2017.

وفي السنوات الأخيرة، وبعمر 42 عاماً، ابتعد فيديريكو نييتو عن الأضواء واختار حياة أكثر هدوءاً بعيداً عن وتيرة كرة القدم الاحترافية، غير أنّ اسمه لا يزال مرتبطاً بذلك الجيل المميز لهوراكان، وبمسيرة شهدت محطّات بارزة في الأرجنتين، ومختلف ملاعب أميركا الجنوبية.