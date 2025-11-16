نيو أورليانز بيليكانز يُقيل مدربه بسبب سوء النتائج في الدوري

- أقال فريق نيو أورليانز بيليكانز مدربه ويلي غرين بعد بداية سيئة في الموسم الجديد، حيث تعرض الفريق لست خسارات متتالية، مما دفع الرئيس التنفيذي جو دومارز لاتخاذ هذا القرار لتعزيز الأداء. - تولى جيمس بوريغو منصب المدرب المؤقت، وهو الذي سبق له تدريب شارلوت هورنتس وكان مرشحاً لتدريب فرق أخرى، ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية الموسم 2025-2026. - عانى الفريق من غياب نجومه بسبب الإصابات، مثل زيون وليامسون وجوردان بول، مما أثر سلباً على الأداء العام للفريق.

أقال فريق نيو أورليانز بيليكانز مدربه ويلي غرين (44 عاماً)، بعد البداية السيئة في الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، وفقاً لما كشف عنه الرئيس التنفيذي للنادي الأميركي جو دومارز (62 عاماً)، في تصريحات خاصة للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي.

وقال جو دومارز، الذي سبق له وأن حقق لقب الدوري مرتين لاعباً وانضم إلى بيليكانز في شهر إبريل/نيسان، في تعليقات نشرت على الموقع الإلكتروني للنادي: "كنت أنتظر أن ينافس الفريق بقوة كل ليلة. إذا بدأنا نخسر بالطريقة نفسها مراراً وتكراراً، فهذا لا يعني أننا نتطور. قبل أن تتمكن من تحقيق أي إنجاز في الدوري، عليك أن تُرسخ ذلك بداية كفريق. كان هذا التقدير الذي أدى إلى التغيير أكثر من الهوية، أكثر من الهجوم أو الدفاع، أو سجل الفوز والخسارات".

وسيتولى المدرب المساعد، جيمس بوريغو (48 سنة)، منصب المير الفني المؤقت، علماً أنه سبق له الإشراف على تدريب شارلوت هورنتس، كما كان مرشحاً لشغل منصب المدرب الرئيس في ليكرز وكليفلاند كافالييرز في عام 2024، كما وتوقع دومرز أن يبقى بوريغو في منصبه بدلاً من غرين حتى نهاية الموسم الحالي من دوري السلة الأميركية للمحترفين 2025-2026.

واستهل بيليكانز، الذي اضطر للتعامل مع غياب عدد كبير من نجومه الأساسيين بسبب الإصابات، بداية الموسم الجديد بأسوأ طريقة ممكنة، إذ تعرض لستّ خسارات في الدوري، وخاض زيون وليامسون خمس مباريات فقط بسبب إصابة في أوتار ركبته، وهي مشكلة أعاقت مسيرته خلال أربعة مواسم توالياً، في وقت غاب جوردان بول عن الملاعب بسبب شد في العضلة الخلفية. ولا يزال ديجونتي موراي يتعافى من تمزق في وتر أخيل تعرض له في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. يُذكر أن بيليكانز خسر ثلاث من مبارياته الست الأولى بفارق 30 نقطة على الأقل، وتلقت سلته 120 نقطة على الأقل في خمس مباريات توالياً مع بداية الموسم الجديد.