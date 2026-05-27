نيويورك ونيوجيرسي تفتحان تحقيقاً في مبيعات تذاكر مونديال 2026

- فتحت ولايتا نيويورك ونيوجيرسي تحقيقاً في مبيعات تذاكر مونديال 2026، للتحقق من استغلال المشجعين عبر موقع فيفا الرسمي، حيث أُثيرت مخاوف بشأن تضليل مواقع المقاعد وسياسة التسعير المرتفعة. - أكدت المدعية العامة لنيوجيرسي التزامها بالتحقيق في سلوك فيفا، بينما شددت مدعية نيويورك على ضرورة توفير تذاكر بأسعار معقولة للمشجعين، مع ضمان مطابقة التذاكر المباعة. - تواصلت السلطات في كاليفورنيا مع فيفا بشأن انتهاكات قانونية محتملة، وسط انتقادات من منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا لوصفها تسعير التذاكر بـ"الابتزازي".

فتحت ولايتا نيويورك ونيوجيرسي الأميركيتان تحقيقاً في مبيعات التذاكر الخاصة بمونديال 2026، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك استغلال للمشجعين في عمليات بيع التذاكر عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مُنظم بطولة كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

ونشر موقع إي أس بي أن الرياضي، الأربعاء، معطيات مثيرة تُشير إلى أن المدعين العامين في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي فتحوا تحقيقاً ضخماً بشأن تضليل مشجعين بشأن مواقع المقاعد وتضررهم من سياسة التسعير المبالغ فيها التي تعتمد على عنصر الطلب، إذ ترتفع الأسعاء وفقاً لحجم المبيعات، وقالت المدعية العامة لولاية نيوجيرسي جينيفر دافنبورت، في حديث للموقع الأميركي: "نحن ملتزمون بإجراء تحقيق شامل في سلوك فيفا".

في المقابل، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس: "انتظر سكان نيويورك سنوات طويلة لاستضافة كأس العالم في مدينتهم، ويستحقون فرصة عادلة للحصول على تذاكر بأسعار معقولة. لا ينبغي التلاعب بأحد لدفع أسعار باهظة للمقاعد، ويجب أن يثق المشجعون بأن التذاكر التي يشترونها هي نفسها التي سيحصلون عليها".

وتوجه المدعون العامون في الولايتين لفتح الملف بعد الجدل الكبير الذي أثير حول كلفة حضور المباراة النهائية الضخمة في ملعب فريقي نيويورك جاينتس وجيتس لكرة القدم الأميركية، الواقع خارج مدينة نيويورك في ولاية نيوجيرسي، فيما تُضاف إلى أسعار التذاكر كلفة المواصلات العامة من مدينة نيويورك والتي بلغت حوالي 100 دولار أميركي، بينما تبلغ كلفة مواقف السيارات حوالي 225 دولاراً.

في المقابل، أشارت المعلومات أيضاً إلى أن السلطات في كاليفورنيا تواصلت مع "فيفا" لمراجعته بشأن انتهاكات قانونية مُحتملة في بيع التذاكر، خصوصاً في ظل وصف منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا (أف أس إي) هيكس، تسعير مباريات مونديال 2026 بأنه "ابتزازي" ويُشبه الخيانة، وبعض أسعار التذاكر الباهظ الثمن بات خارج مُتناول الكثير من المشجعين.