نيويورك نيكس إلى نهائي السلة الأميركية لأول مرة منذ 1999

- تأهل فريق نيويورك نيكس إلى نهائي دوري السلة الأميركي للمحترفين لأول مرة منذ عام 1999 بعد فوزه على كليفلاند كافالييرز في نهائي المنطقة الشرقية بنتيجة 4-0، مما يعزز فرصه في التتويج باللقب. - حقق نيكس 11 انتصارًا متتاليًا في الـ"بلاي أوف"، ليصبح رابع فريق في تاريخ الدوري يحقق هذا الإنجاز، وسيتواجه في النهائي مع الفائز من نهائي المنطقة الغربية. - تألق كارل أنتوني تاونز بتسجيله 19 نقطة و14 متابعة، بينما أضاف أو جي أنونوبي 17 نقطة، ولاندري شاميت 16 نقطة، مما ساهم في الفوز الحاسم.

تأهل فريق نيويورك نيكس إلى المباراة النهائية لدوري السلة الأميركية للمحترفين لأول مرة منذ عام 1999، وذلك إثر حسمه السلسلة أمام كليفلاند كافالييرز في نهائي المنطقة الشرقية (4-صفر)، ليتابع عروضه القوية ويؤكد حظوظه الكبيرة في التتويج باللقب هذا الموسم.

وحسم نيكس المواجهة الرابعة توالياً أمام كافالييرز (130-93)، فجر اليوم الثلاثاء، ليتأهل إلى نهائي دوري السلة الأميركي للمحترفين. ورفع نيكس، الطامح إلى تحقيق أول لقب دوري منذ عام 1973 والثالث فقط في تاريخه، عدد انتصاراته المتتالية إلى 11، امتداداً من المباراة الرابعة للدور الأول من "بلاي أوف" المنطقة الشرقية أمام أتلانتا هوكس في سلسلة حسمها (4-2).

وبات نيكس رابع فريق في تاريخ دوري السلة الأميركي فقط يحقق 11 فوزاً متتالياً أو أكثر في الـ"بلاي أوف"، بعد لوس أنجليس ليكرز عامي 1989 و2001 (11 في المناسبتين) وغولدن ستايت ووريورز عام 2017 (15 بعد فوزه 4-0 في كل من الأدوار الثلاثة لـ"بلاي أوف" المنطقة الغربية ثم المباريات الثلاث الأولى في نهائي الدوري أمام كافالييرز). ويتواجه نيكس في نهائي الدوري اعتباراً من الثالث من شهر يونيو/ حزيران مع الفائز من نهائي المنطقة الغربية بين أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب وسان أنتونيو سبيرز (2-2 حالياً) الذي حرم نيويورك اللقب حين تواجها في نهائي 1999 (1-4).

وبرز الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز في المواجهة الحاسمة بتسجيله 19 نقطة مع 14 متابعة، فيما أضاف البريطاني أو جي أنونوبي 17 ولاندري شاميت 16، بينها أربع ثلاثيات من أصل أربع محاولات. كذلك ساهم كل من جايلن برونسون وميكال بريدجز بتسجيل 15 نقطة في المواجهة. في المقابل، تصدر دونوفان ميتشل مسجلي فريق كليفلاند كافالييرز بتسجيله 31 نقطة.