نيوكاسل يُصر على رحيل نجمه الألماني في الميركاتو

- إدارة نيوكاسل يونايتد مصممة على بيع نيك فولتماده في الصيف المقبل بعد فشله في التأقلم مع الأجواء في المملكة المتحدة وتراجع مستواه الفني، مما جعله يجلس على دكة البدلاء. - النادي يسعى لتجنب خسائر مالية كبيرة بعد دفع 75 مليون يورو لشتوتغارت، حيث تراجعت قيمة فولتماده السوقية، ويأمل في تعويض المبلغ المدفوع. - أستون فيلا مهتم بفولتماده، لكن عرضه البالغ 57 مليون يورو قد يسبب خسارة لنيوكاسل، مما يدفعهم للتفاوض لزيادة المبلغ.

تُصر إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي على رحيل النجم الألماني نيك فولتماده (24 عاماً)، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، رغم أن المهاجم لم يُكمل سوى عام واحد فقط في منافسات "البريمييرليغ"، بعد قدومه من شتوتغارت بمبلغ مالي يقدر بنحو 75 مليون يورو.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، الاثنين، أن نيوكاسل يونايتد لم يستطع جعل نيك فولتماده يتأقلم مع الأجواء المعيشية في المملكة المتحدة، فضلاً عن عدم قدرته على التواصل مع زملائه في الفريق، الأمر الذي جعل مستواه الفني يتراجع بشكل كبير، وبات حبيس دكة البدلاء خلال الموسم الجاري، رغم أن العديد من وسائل الإعلام البريطانية توقعت تألقه بشكل قوي.

وتابعت أن إصرار نادي نيوكاسل يونايتد على رحيل نيك فولتماده في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، يعود إلى عدم رغبة القائمين على الفريق الإنكليزي بتلقي خسائر مالية ضخمة، بعدما دفعوا ما يقرب من 75 مليون يورو، لأن القيمة السوقية للمهاجم الألماني تراجعت، ومسألة البقاء مع كتيبة المدرب إيدي هاو في الموسم القادم يعني ضياع فرصة تعويض ما دُفع إلى شتوتغارت.

وأوضحت أن نيوكاسل يونايتد يعلم حجم اهتمام مدرب نادي أستون فيلا، الإسباني أوناي إيمري، بخدمات نيك فولتماده، لكن الفريق اللندني مستعد لدفع 57 مليون يورو فقط، ما يجعل إدارة نيوكاسل مُجبرة على الجلوس في مفاوضات مباشرة، من أجل زيادة المبلغ ولو قليلاً، لأن الخسارة المالية في حال الموافقة على هذا المبلغ ستبلغ 18 مليون يورو.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن نيوكاسل وضع خطة إسعافية، حتى يتخلص من نيك فولتماده في سوق الانتقالات الصيفية، لكنه لا يريد خسارة الأموال التي دفعت إلى شتوتغارت، إلا أن جميع المؤشرات تشير إلى أن المهاجم الألماني سيرحل إلى أحد الأندية المهتمة بخدمات صاحب الأربعة وعشرين عاماً في "الميركاتو" المقبل.