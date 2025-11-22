نيوكاسل يخطف انتصاراً أمام السيتي بهدف مشكوك بصحته.. الشريف يحسمها

- نيوكاسل يونايتد يهزم مانشستر سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم احتجاجات السيتي على الهدف الثاني بسبب التسلل. - الخبير التحكيمي جمال الشريف يؤكد صحة الهدف الثاني لنيوكاسل، حيث لم يكن هناك تسلل، وتم التأكد من صحة القرار عبر تقنية الفار. - بفوز نيوكاسل، يتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 22 نقطة، بينما يتصدر أرسنال الدوري بـ26 نقطة، ويستعد لمواجهة توتنهام في ديربي لندن.

تمكن نادي نيوكاسل يونايتد من تحقيق الانتصار على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، رغم احتجاج كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا على الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بسبب وجود حالة تسلل.

وتحدث الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف عن صحة هدف نيوكاسل يونايتد الثاني في الدقيقة الـ70 من عمر الشوط الثاني بقوله: "كرة مرفوعة إلى داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي على حدود منطقة المرمى، وارتقى إليها نيك فولتيماده، الذي حول الكرة برأسه إلى داخل منطقة المرمى، وفي تلك اللحظة، كان برونو غيمارايش في موقف صحيح، لا تسلل، حيث كان المدافع روبن دياز يقف تماماً على خط منطقة المرمى، وكان الأقرب إلى مرماه من منافسه الذي كان موجوداً خارج منطقة المرمى".

وتابع: "لا وجود لحالة تسلل، واستمر اللعب، وتقدم برونو غيمارايش ولعب الكرة برأسه، فاصطدمت بالعارضة وعادت إلى زميله هارفي بارنيس، الذي سجل الهدف الثاني لصالح نيوكاسل يونايتد، بعد أن عادت إليه الكرة من العارضة، وكان قرار الحكم النهائي صحيحاً، لأن الهدف لا تسلل فيه، وتم التأكد من حجرة الفار حول صحته".

ويذكر أن نادي نيوكاسل يونايتد (15 نقطة) قدم هدية إلى أرسنال الذي يتربع على عرش صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، ولديه مواجهة صعبة غداً الأحد في "ديربي" لندن ضد غريمه توتنهام، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 22 نقطة في المركز الثالث.