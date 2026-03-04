نيوكاسل في أزمة قبل مواجهة برشلونة بسبب فيروس أصاب اللاعبين

- أزمة نيوكاسل قبل مواجهة برشلونة: يواجه نادي نيوكاسل يونايتد أزمة صحية بعد إصابة عدد من لاعبيه بفيروس، أبرزهم نيك فولتماده وجاكوب رامزي، مما يهدد استعداداتهم لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا. - تأثير الغيابات على الفريق: غيابات مهمة مثل برونو غيمارايش وفابيان شار قد تؤثر على أداء نيوكاسل في مواجهاته الحاسمة ضد مانشستر يونايتد وبرشلونة، مما يزيد من الضغط على المدرب إيدي هاو. - موقف نيوكاسل في الدوري: يحتل نيوكاسل المركز الـ13 في الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، ويحتاج لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المتبقية للتأهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

تعرض نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي لأزمة قبل مواجهة نادي برشلونة الإسباني في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، وذلك بسبب التصريحات التي كشف عنها مدرب الفريق، إيدي هاو، قبل مواجهة نادي مانشستر يونايتد في ملعب سانت جيمس بارك.

وأكد مدرب نادي نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، الثلاثاء، في مؤتمر صحافي يسبق مواجهة مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء، أن فيروساً أصاب عدداً من لاعبي الفريق وأبرزهم، جاكوب رامزي ونيك فولتماده، وذلك قبل حوالي أسبوع من مواجهة نادي برشلونة في قمة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الثلاثاء المقبل في 10 مارس/آذار.

وقال هاو مدرب نيوكاسل يونايتد في تصريحاته: "نيك فولتماده مريض ولم يتدرب. سنحاول تجهيزه للمباراة. من الواضح أن هناك مرضاً فيروسياً منتشراً داخل الفريق. وبخصوص جاكوب رامزي، تدرب بشكل جيد، وكنا استبدلناه بين الشوطين في المواجهة الأخيرة أمام إيفرتون بسبب شعوره بعدم الارتياح على مستوى القدم اليُمنى".

وتأتي هذه الغيابات في وقت حاسم عند نيوكاسل الذي يسعى لتحقيق نتائج جيدة خصوصاً أمام نادي برشلونة الإسباني، والتي ربما تؤثر على جهوزية الفريق للمواجهات المهمة، في وقت سيفتقد الفريق لخدمات لاعبين مهمين مثل برونو غيمارايش وفابيان شار ولويس مايلي، في مواجهة مانشستر يونايتد في البريمييرليغ الأربعاء وكذلك أمام النادي الكتالوني في دوري الأبطال.

ويحتل نيوكاسل المركز الـ13 حالياً في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بعدما حقق فوزاً واحداً فقط في آخر ست مباريات، متأخراً بفارق 12 نقطة عن المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، مع تبقي 30 نقطة ممكنة في الدوري، مما يضع ضغطاً كبيراً على المدرب إيدي هاو من أجل تحقيق نتائج جيدة في الجولات المقبلة بغية التأهل إلى بطولة أوروبية في الموسم المقبل.