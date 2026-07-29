نيمار يُعلن اعتزاله الدولي مع البرازيل.. مسيرة ذهبية وحلم لم يكتمل

- أعلن نيمار اعتزاله اللعب الدولي مع البرازيل بعد مشوار مخيب في كأس العالم 2026 تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، مؤكدًا أنه صنع التاريخ وقدم كل ما لديه للمنتخب. - يمثل اعتزال نيمار نهاية حقبة في كرة القدم البرازيلية، حيث يركز الآن على مسيرته مع الأندية، خاصة فريقه سانتوس، بعد لحظات عاطفية في ملعب ميتلايف. - حقق نيمار إنجازات بارزة مع البرازيل، منها الفوز بكأس القارات 2013 والميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016، ويعد الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 80 هدفًا.

أكد نيمار دا سيلفا (34 عاماً)، اعتزاله اللعب مع المنتخب البرازيلي بشكل رسمي، عقب مشوار مخيب في كأس العالم 2026، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وقال نيمار بشكل واضح عندما سُئل عن مستقبله بعد فوز سانتوس 4-2 على يونيفرسيداد سنترال الفنزويلي في بطولة سود أميركانا، في تصريحات نقلها موقع غول، الأربعاء: "وقتي مع المنتخب الوطني انتهى. لقد صنعت التاريخ، كنت سعيداً جداً، قدمت دمي وحياتي، لطالما حاربت من أجل القميص الأصفر، لكنني لا أريد ذلك بعد الآن".

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ويمثل القرار نهاية حقبة في كرة القدم البرازيلية، إذ يوجه الهداف التاريخي للمنتخب تركيزه بالكامل نحو كرة القدم مع الأندية، رفقة فريق طفولته سانتوس. وجاء هذا التأكيد النهائي بعد مشهد عاطفي للغاية في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، حيث ظهر نيمار، الذي كان يمني النفس بحصد لقب المونديال في نهاية مشواره مع "السيليساو"، متأثراً بشكل واضح وذرف الدموع على أرض الملعب عقب خروج البرازيل من كأس العالم. ورغم تسجيله ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة، كان نجم برشلونة السابق غير قادر على مواساة نفسه، بعدما انتهت مسيرته الدولية التي استمرت 16 عاماً بطريقة مؤلمة.

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نيمار بطل مسيرة دولية حافلة بالأرقام

حقق نيمار لقبين دوليين بارزين مع منتخبات البرازيل، إذ توّج مع المنتخب الأول بلقب كأس القارات عام 2013، بعدما قدم بطولة استثنائية على أرض بلاده، وحصل خلالها على جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما سجل هدفاً في المباراة النهائية أمام إسبانيا التي انتهت بفوز البرازيل 3-0.

كما قاد نيمار المنتخب الأولمبي البرازيلي إلى التتويج بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016، وهو أول ذهب أولمبي في تاريخ البرازيل لكرة القدم (توجوا بالثانية في 2020 بطوكيو حسب موقع فيفا). ولعب نيمار دور القائد في تلك البطولة، وسجل ركلة الترجيح الحاسمة في النهائي أمام ألمانيا ليمنح بلاده اللقب. وعلى صعيد المشاركات الدولية، يُعد نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 80 هدفاً (خاض 130 مباراة)، متجاوزاً الأسطورة بيليه (77 هدفاً)، كما شارك في عدة بطولات كبرى، من بينها كأس العالم 2014 و2018 و2022 و2026.