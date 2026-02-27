نيمار يُسجل هدفين ويدخل في شجار مع لاعب في الدوري البرازيلي

- عاد نيمار دا سيلفا من الإصابة ليقود فريق سانتوس للفوز في الدوري البرازيلي، بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأولى بسبب جراحة في الركبة. - شهدت المباراة شجاراً بين نيمار وتياغو مينديش، الذي تسبب سابقاً في إصابة نيمار، حيث تبادلا الضربات وتلقيا بطاقات صفراء. - يسعى نيمار لإثبات نفسه للمدرب كارلو أنشيلوتي لضمه لتشكيلة البرازيل في كأس العالم 2026، رغم تفكيره في اعتزال كرة القدم بعد المونديال.

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (34 سنة) من الإصابة، وساهم في فوز فريق سانتوس البرازيلي في منافسات بطولة الدوري البرازيلي، في المواجهة التي شهدت دخوله في شجار مع أحد لاعبي فريق فاسكو دي غاما المنافس.

وكان نيمار، الذي خضع لجراحة في ركبته نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قد غاب عن المباريات الثلاث الأولى لفريقه في بطولة الدوري الذي انطلق في شهر يناير/ كانون الثاني مطلع العام الحالي. ومنح نيمار، الذي احتفل بعيده الـ34 في الخامس من الشهر الحالي، التقدّم لسانتوس في الدقيقة 25، قبل أن يدخل في شجار مع مينديش لاعب ليون الفرنسي السابق الذي تسبب في إصابته في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2020 في ملعب "بارك دي برانس" عندما كان يدافع عن ألوان فريق باريس سان جيرمان، إثر تدخل عنيف أجبره على الابتعاد عن الملاعب لعدة أسابيع.

وحين كان نيمار يحتفل بهدفه، اقترب منه تياغو منديش ووجه له ضربة رأسية، ما أدى إلى سقوطه أرضاً أمام الحكم الذي رفع البطاقة الصفراء بوجه اللاعبين. وقال نيمار بين الشوطين، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 61 بعدما كان دي غاما أدرك التعادل عبر كاوان باروش في الدقيقة 43: "هو دائماً ما يثير الجدل، ويريد أن يلعب دور الرجل مفتول العضلات، هكذا هو الحال دائماً. مع كامل الاحترام، إنه أحمق. لقد أصابني مرة في باريس سان جيرمان، ووعد بتكرار ذلك اليوم".

وبعد عودته إلى الملاعب ومساهمته في فوز فريق سانتوس البرازيلي، يعود النجم البرازيلي إلى الملاعب من أجل إثبات نفسه ومحاولة إقناع مدرب منتخب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ومحاولة ضمه إلى التشكيلة التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، رغم أن نيمار كان أعلن مؤخراً أنه يُفكر في اعتزال كرة القدم في نهاية العام، وخصوصاً بعد نهاية المونديال.