نيمار يُبدع ويُخطئ مع سانتوس.. تعثر جديد يُعقّد أزمة الفريق

ظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (33 سنة) بثوب البطل والجلاد مع فريقه سانتوس في مواجهة فريق ميتراسول، التي انتهت بالتعادل (1-1)، فجر الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وسجل نيمار الهدف الأول لفريقه سانتوس في الدقيقة الرابعة من المواجهة، ليتعرض لإصابة طفيفة بعد ذلك وهو ما أثار بعض القلق، لكنه تابع اللعب بشكل طبيعي. وتُعد هذه أول مشاركة له لمدة 90 دقيقة في المواجهة التي أبدع فيها بعدة كرات ولمحات فنية مُميزة أمام حضور جماهيري وصل إلى حوالي 14 ألف مشجعٍ في المدرجات.

ولكن نجومية نيمار لم تستمر طوال المباراة، إذ ارتدى ثوب الجلاد أيضاً، إثر عرقلته للاعب فريق ميتراسول، رينالدو، داخل منطقة الجزاء، في الشوط الثاني من المباراة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو، وتولى رينالدو نفسه تنفيذها بنجاح، ليُعادل نتيجة المباراة (1-1).

وانفتحت المباراة في الدقائق الأخيرة مع سعي الفريقين لحصد النقاط الثلاث، وضغط سانتوس بدعم جماهيره بشكل أكبر، لكنه لم ينجح، وكان نيمار قريباً من تسجيل هدفه الثاني في المباراة من ركلة حرة نفذها من مسافة قريبة من المرمى، لكن حارس ميتراسول نجح في التصدي لها وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية لم تُثمر عن أي شيء لصالح فريق سانتوس.

يُذكر أنه منذ عودة نيمار في شهر يناير/كانون الثاني إلى نادي بيليه، الذي نشأ في صفوفه، لم يستعد صاحب القميص 10 مستواه المعهود بسبب مشكلاته البدنية المستمرة، التي أبعدته لأكثر من 100 يوم هذا الموسم. وقبل أربع جولات من نهاية البطولة، يمتلك سانتوس 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن فيتوريا، الذي يحتل أول مراكز الهبوط، والذي سيواجه خارج ملعبه ريد بول برجانتينو في هذه الجولة، أما ميتراسول، مفاجأة الموسم، فيملك 60 نقطة في المركز الرابع، الذي يضمن التأهل المباشر إلى النسخة المقبلة من كأس ليبرتادوريس.