نيمار يواجه خطر الغياب عن كأس العالم 2026

- إصابة نيمار وغيابه الطويل: يعاني نيمار من إصابة في غضروف الركبة اليسرى، مما سيبعده عن الملاعب لبقية موسم 2025، مع عدم تحديد موعد لعودته. - تحديات سانتوس في الدوري: يسعى نادي سانتوس للتعامل مع غياب نيمار في ظل صراعه لتجنب الهبوط، مع تبقي ثلاث مباريات حاسمة في الدوري البرازيلي. - مستقبل نيمار الغامض: يواجه نيمار تحديات جسدية ومالية، مع انتهاء عقده في ديسمبر 2025، وتزايد الشكوك حول مشاركته في كأس العالم 2026.

يواجه نجم نادي سانتوس البرازيلي نيمار جونيور (33 عاماً)، فترة غياب طويلة بعد إصابته في غضروف الركبة اليسرى، ما يمنعه على الأرجح من اللعب خلال بقية موسم 2025. وأكد الفريق الطبي للنادي أن اللاعب سيحتاج إلى الراحة والعلاج المكثف قبل العودة للملاعب، في حين يبقى موعد مشاركته المستقبلية غير مؤكد.

وكشفت صحيفة غلوبو البرازيلية، أمس الثلاثاء، أن إصابة نيمار بدأت تتفاقم منذ مباراة سانتوس ضد ميراسول في 19 نوفمبر/تشرين الثاني حين شعر بآلام في الركبة اليسرى وأُجبر على الغياب عن مباراة الفريق ضد إنترناسيونال في بورتو أليغري. وسبق أن شارك في ثلاث مباريات متتالية فقط، فاز خلالها على بالميراس وخسر أمام فلامنغو وتعادل مع ميراسول، قبل أن تتفاقم الإصابة.

وتسعى إدارة سانتوس للتعامل مع هذا الغياب المفاجئ في ظل صراع الفريق لتجنب الهبوط، إذ بقيت أمامه ثلاث مباريات حاسمة في الدوري البرازيلي. وسيستضيف الفريق نادي سبورت يوم 28 نوفمبر، قبل أن يزور جوفنتودي في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وينهي منافسات الدوري بمواجهة كروزيرو في السابع من ديسمبر في فيلا بلميرو.

وعانى نيمار من سلسلة من الإصابات هذا العام، بداية بجراحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولم يستعد بعد مستواه السابق. وتسببت إصاباته خلال 2025 في فقدانه جزءاً كبيراً من المشاركات، إذ عانى في مارس/آذار الفائت من آلام في أوتار الركبة اليسرى، وفي إبريل/نيسان الفائت ترك الملعب باكياً بعد إصابة عضلية، ثم تعرض في سبتمبر/أيلول الفائت لتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ اليمنى، قبل أن تأتي إصابة نوفمبر الجديدة.

وتثير هذه الإصابات الشكوك حول قدرة نيمار على المشاركة في كأس العالم 2026، وخاصة أن المنتخب البرازيلي سيخوض مباراتين فقط في مارس المقبل قبل الإعلان عن القائمة النهائية. وصرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي بأن نيمار ما زال ضمن قائمة اللاعبين المحتمل استدعاؤهم، لكنه أكد على ضرورة مراقبته عن كثب لتجنب أي خطأ في الاختيار النهائي.

ويواجه مستقبل نيمار مع سانتوس أيضاً حالة من الغموض، بعدما سجل سبعة أهداف في 25 مباراة هذا الموسم، وينتهي عقده في ديسمبر 2025. وذكرت إدارة النادي أن كلفة اللاعب المالية تؤثر بشكل كبير على الميزانية، إذ يقارب راتبه كلفة خمسة لاعبين "عاديين".

كما أشار التقرير المالي للنادي إلى أن العائد الرياضي من خدماته لم يكن بالمستوى المتوقع، ما يزيد عدم اليقين حول تجديد العقد، ويستمر نيمار في مواجهة تحديات جسدية ومالية على حد سواء، بينما يبقى محبو الكرة حول العالم يترقبون معرفة مصيره، سواء مستقبله مع ناديه أو مدى تعافيه للمشاركة في كأس العالم القادمة.